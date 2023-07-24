22 июля, в монгольском регионе Завхан, граничащем с Российской Федерацией, у погибшего сурка обнаружили патоген бубонной чумы.

Чума на границе с Россией

По утверждениям российских пропагандистов, нет никаких заражений этой опасной болезнью среди людей. Монгольский регион, граничащий с российской республикой Тува, за последнее время имел 137 природных очагов чумы.

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Особенно повышен риск заболевания наблюдается в западных регионах Монголии, граничащих с РФ и КНР, и там ежегодно регистрируют случаи заражения людей этой болезнью.

Национальный центр по изучению зоонозных инфекций Монголии предоставил информацию о запрете охоты на сурков и потреблении их мяса. Это решение принято с целью предотвращения распространения болезни, передаваемой от больных животных.

Как симптомы заражения чумой

Из-за обширной интоксикации организма, возникающей в результате деятельности бактерий, человек ведет себя неадекватно. В разных исследованиях ученые отмечают, что поведение больного можно принять за поведение человека в состоянии алкогольного опьянения.

возбужденное состояние;

беспокойство;

невнятная речь;

притупленный слух;

шаткая и неуверенная походка;

опухшее, покрасневшее лицо с отсутствующим выражением;

живые, блестящие, но неподвижные глаза.

Следует обратить внимание на язык – на нем образуется известково-белый налет, похожий на мел. Больной жалуется на жар внизу живота и постоянно желает пить. Однако питье не утоляет жажду. Дальше начинаются озноб и рвота. На основании этих признаков любой врач может диагностировать тяжелую интоксикацию.

Любого пациента с подозрением на это заболевание немедленно госпитализируют и изолируют. Лечебные мероприятия начинают без промедлений. В основном это антибактериальная и дезинтоксикационная терапия.