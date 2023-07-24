22 липня, в монгольському регіоні Завхан, що межує з Російською Федерацією, у загиблого бабака виявили патоген бубонної чуми.

Чума на кордоні з Росією

За твердженнями російських пропагандистів, наразі немає жодних заражень цією небезпечною хворобою серед людей. Монгольський регіон, який межує з російською республікою Тува, протягом останнього часу мав 137 природних осередків чуми.

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Особливо підвищений ризик захворювання спостерігається в західних регіонах Монголії, які межують з РФ та КНР, і там щороку реєструють випадки зараження людей цією хворобою.

Національний центр з вивчення зоонозних інфекцій Монголії надав інформацію про заборону полювання на бабаків та споживання їхнього м'яса. Це рішення прийнято з метою запобігання поширенню хвороби, яка передається від хворих тварин.

Як симптоми зараження чумою

Через велику інтоксикацію організму, що виникає в результаті діяльності бактерій, людина поводиться неадекватно. У різних дослідженнях вчені відзначають, що поведінку хворого можна прийняти за поведінку людини у стані алкогольного сп'яніння:

збуджений стан;

занепокоєння;

невиразне мовлення;

притуплений слух;

хитка і невпевнена хода;

опухле, почервоніле обличчя з відсутнім виразом;

живі, блискучі, але нерухомі очі.

Слід звернути увагу на язик – на ньому утворюється вапняно-білий наліт, схожий на крейду. Хворий скаржиться на жар унизу живота і постійно хоче пити. Проте питво не вгамовує спрагу. Далі починаються озноб та блювання. На підставі цих ознак будь-який лікар може діагностувати тяжку інтоксикацію.

Будь-якого пацієнта з підозрою на це захворювання негайно госпіталізують та ізолюють. Лікувальні заходи розпочинають без зволікань. В основному, це антибактеріальна та дезінтоксикаційна терапія.