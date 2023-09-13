Экстренная контрацепция без рецепта: Минздрав готов снять ограничения, но с нюансами

Министерство здравоохранения Украины не против, чтобы препараты для экстренной контрацепции отпускались без рецепта, однако с соблюдением возрастных ограничений.

Министерство здравоохранения разъяснило, что все препараты для экстренной контрацепции являются гормональными средствами, и поэтому могут оказать серьезное влияние на здоровье и самочувствие женщин.

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Перерегистрация препаратов для экстренной контрацепции

Обычно эти препараты содержат два активных вещества: левоноргестрел и улипристалый ацетат. Препараты на основе левоноргестрела доступны без рецепта в 23 странах Европейского Союза, но во многих других странах, таких как Хорватия, Германия, Греция, Италия, Лихтенштейн и Польша, они являются рецептурными.

Даже в Венгрии, где находится штаб-квартира производителя оригинального препарата, он доступен только по рецепту. Однако препараты на основе улипристала ацетата без рецепта доступны в большинстве стран ЕС.

Украина имеет ограничение на доступность средств экстренной контрацепции без рецепта не из-за политики Министерства здравоохранения, а из-за решений производителей, которые зарегистрировали это лекарство в Украине.

Минздрав сообщил, что уже обратился к ним с просьбой рассмотреть возможность перерегистрации этих препаратов в Украине как безрецептурных. Предварительно один из производителей оригинального лекарства рассматривает возможность подать документы для перерегистрации препарата.

Процедура перерегистрации каждого препарата может занять около месяца.

Чем опасна экстренная контрацепция

Использовать таблетки экстренной контрацепции регулярно нельзя. Одна простая причина – в каждой таблетке большая доза гормонов, останавливающая овуляцию. Препараты обладают побочными эффектами – тошнота, задержка, кровотечение, головная боль, отек молочных желез.

Есть большое количество адекватных методов, например презервативы или оральные контрацептивы. Они надежны, эффективны и разрешены для длительного применения. А экстренную контрацепцию следует использовать только в крайних случаях.