Екстрена контрацепція без рецепта: МОЗ готова зняти обмеження, але з нюансами

Міністерство охорони здоровʼя України не проти, щоб препарати для екстреної контрацепції відпускалися без рецепта, однак із дотриманням вікових обмежень.

Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, що всі препарати для екстреної контрацепції є гормональними засобами, і тому можуть мати серйозний вплив на здоров'я та самопочуття жінок.

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Перереєстрація препаратів для екстренної контрацепції

Зазвичай ці препарати містять дві активні речовини: левоноргестрел і уліпристалу ацетат. Препарати на основі левоноргестрелу доступні без рецепта в 23 країнах Європейського Союзу, але в багатьох інших країнах, таких як Хорватія, Німеччина, Греція, Італія, Ліхтенштейн і Польща, вони є рецептурними.

Навіть у Угорщині, де розташована штаб-квартира виробника оригінального препарату, він доступний лише за рецептом. Проте препарати на основі уліпристалу ацетату без рецепта доступні в більшості країн ЄС.

Україна має обмеження на доступність засобів екстреної контрацепції без рецепта не через політику Міністерства охорони здоров'я, а через рішення виробників, які зареєстрували ці ліки в Україні.

МОЗ повідомило, що вже звернулось до них з проханням розглянути можливість перереєстрації цих препаратів в Україні як безрецептурних. Попередньо, один з виробників оригінальних ліків розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату.

Процедура перереєстрації кожного препарату може займати близько місяця.

Чим небезпечна екстрена контрацепція

Використовувати таблетки екстреної контрацепції регулярно не можна. Одна проста причина – у кожній таблетці велика доза гормонів, яка зупиняє овуляцію. Препарати мають побічні ефекти – нудоту, затримку, кровотечу, головний біль, набряк молочних залоз.

Є велика кількість адекватних методів, наприклад, презервативи або оральні контрацептиви. Вони надійні, ефективні та дозволені для довгострокового застосування. А екстрену контрацепцію варто використовувати лише у крайніх випадках.