Назвали вакцины, которыми беременные могут прививаться в Украине от коронавируса
Источник:МОН
COVID-19 может стать особенно опасным для женщин, которые готовятся стать матерями. Болезнь может стать причиной преждевременных родов и осложнений, а ребенок может попасть в реанимацию.
В Минздраве назвали COVID-вакцины, которыми беременные могут прививаться в Украине
Поэтому в Министерстве здравоохранения назвали вакцины, которые можно принимать во время этого особого состояния. Они безопасны для беременных, и их можно вводить в течение любого триместра.
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Так, в Украине беременные женщины могут вакцинироваться против COVID-19 мРНК-вакцинами.
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech
- Moderna.
Если мРНК-вакцин нет в наличии, беременные могут прививаться вакциной Janssen.
Не нужно откладывать вакцинацию до родов. Если вы беременны и были привиты раньше, вам следует сделать бустерную дозу,
– добавляют в Минздрав.
Также по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцинация будущих мам дает защиту новорожденным до 6 месяцев.