В Лондонском пабе клиенты заказали 4 текила и попали в больницу с ожогами

Ночной клуб в Лондоне оштрафовали на 120 000 фунтов стерлингов из-за того, что их клиенты получили серьезные ожоги после выпитой текилы. Дело в том, что в текилу им подали каустическую соду вместо соли.

Городской совет Вестминстера сообщила, пострадавших в результате этих действий четыре человека.

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Что случилось

Клиенты заказали 4 текила, ее традиционно подают с лаймом и солью. Впрочем, бармен перепутал контейнер и подал клиентам напиток с каустической содой, почему-то хранившейся на барной стойке.

После гулянья посетителей бара доставили в больницу с ожогами во рту и с рвотой. Уточняют, что бармен подметил ошибку уже после того, как люди выпили алкоголь.

Отмечают, что суд обвинил заведение в нарушении Закона о безопасности и гигиене труда и оштрафовал владельцев на 120 тысяч фунтов.

. Каустическая сода – сильный ядовитый щелочь. При попадании на слизистую или кожу может вызвать ожоги и язвы. Также сода токсична при вдыхании и может нанести непоправимый вред организму человека.