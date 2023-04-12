В Китае умер первый человек от нового птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала смерть от птичьего гриппа H3N8 в Китае. Это первая смерть человека от штамма птичьего гриппа.

Смерть от птичьего гриппа в Китае

Умершая женщина была 56-летней из провинции Гуандун на юго-востоке Китая. Она заболела 22 февраля, была госпитализирована из-за тяжелой пневмонии 3 марта и скончалась 16 марта.

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У пациентки было несколько основных заболеваний. У нее была история контакта с живой птицей до начала заболевания, а также история обитания диких птиц вокруг ее дома. Ни один из контактировавших с ней не заболел и не имел симптомов заболевания на момент представления отчета,

– говорится в заявлении агентства здравоохранения ООН.

Образцы, собранные с продуктового рынка, посещаемого женщиной к заболеванию, оказались положительными гриппом A(H3). Как заявили в ВОЗ, это могло быть источником инфекции. Штамм вируса, повлекший гибель 56-летней женщины из провинции Гуандун, редко встречается среди людей.

Что известно о птичьем гриппе

H3N8 циркулирует с 2002 года после того, как его впервые обнаружили у водоплавающих птиц Северной Америки. Известно, что он заражает лошадей, собак и тюленей. Он не заражал людей до появления двух предыдущих несмертельных случаев – оба в Китае – в апреле и мае прошлого года.

"Похоже, что этот вирус не способен распространяться от человека к человеку, и поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким", - заявили в ООН.

Случаи птичьего гриппа у человека обычно являются результатом прямого или косвенного контакта с инфицированной живой, мертвой птицей или загрязненными предметами.

ВОЗ заявила, что инфекции животного гриппа могут привести к разным заболеваниям: от конъюнктивита или легких гриппоподобных симптомов до тяжелых острых респираторных заболеваний или даже смерти.