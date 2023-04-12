В Китаї померла перша людина від нового пташиного грипу

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала смерть від пташиного грипу H3N8 у Китаї. Це перша смерть людини від штаму пташиного грипу.

Смерть від пташиного грипу в Китаї

Померла жінка була 56-річною з провінції Гуандун на південному сході Китаю. Вона захворіла 22 лютого, була госпіталізована через важку пневмонію 3 березня і померла 16 березня.

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Пацієнтка мала кілька основних захворювань. У неї була історія контакту з живою птицею до початку захворювання, а також історія перебування диких птахів навколо її будинку. Жоден із тих, хто контактував з нею, не захворів та не мав симптомів захворювання на момент подання звіту,

– йдеться в заяві агентства охорони здоров’я ООН.

Зразки, зібрані з продуктового ринку, який відвідувала жінка до захворювання, виявилися позитивними на грип A(H3). Як заявили у ВООЗ, це могло бути джерелом інфекції. Штам вірусу, який спричинив загибель 56-річної жінки з провінції Гуандун, рідко зустрічається серед людей.

Що відомо про пташиний грип

H3N8 циркулює з 2002 року після того, як його вперше виявили у водоплавних птахів Північної Америки. Відомо, що він заражає коней, собак і тюленів. Він не заражав людей до появи двох попередніх несмертельних випадків – обидва також у Китаї – у квітні та травні минулого року.

"Схоже, що цей вірус не має здатності поширюватися від людини до людини, і тому ризик його поширення серед людей на національному, регіональному та міжнародному рівнях вважається низьким", – заявили в ООН.

Випадки пташиного грипу у людини зазвичай є результатом прямого чи непрямого контакту з інфікованою живою, чи мертвою птицею, чи забрудненими предметами.

ВООЗ заявила, що інфекції тваринного грипу можуть призвести до різних захворювань: від кон’юнктивіту або легких грипоподібних симптомів до важких гострих респіраторних захворювань або навіть смерті.