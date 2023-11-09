В Киеве бригада строителей заболела ботулизмом: известны причины заражения
Источник:Ровенская ОГА
В Киеве трое мужчин из ровенской области, работавших на строительстве, заболели ботулизмом после потребления свиного мяса.
Об этом на брифинге сообщил генеральный директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Роман Сафонов, передает 24 Канал.
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Новый случай ботулизма
По его словам, бригада строителей, которая состояла из 6 человек и работала в Киеве, решила пообедать свиным мясом, которое было приварено и содержало куски домашнего сала, не прошедшее достаточную термическую обработку. В результате из 6 человек 3 заразились ботулизмом.
Несмотря на серьезные симптомы заболевания, мужчины не обратились в медицинские учреждения сразу. Когда течение заболевания осложнилось, они вернулись в Ровенскую область и обратились за медицинской помощью.
Сафонов добавил, что первое лицо с симптомами болезни обратилось к врачам только на 7 день после заражения. Два других мужчины с симптомами рвоты, поноса и двоения в глазах, характерными для ботулизма, обратились на 11 день заболевания.
Он также отметил, что все три случая были лабораторно подтверждены и врачи ввели больным ботулинический анатоксин. Все они живы и продолжают лечение в стационаре с хорошими прогнозами для выздоровления.
Что нужно знать о ботулизме
В мире осталось не так много смертельных инфекционных болезней, и ботулизм – один из них. Это довольно редкое, но очень серьезное заболевание, вызванное токсином, вырабатываемым бактерией Clostridium botulinum.
Симптомы ботулизма:
- проблемы с проглатыванием;
- сухость во рту;
- затуманенное зрение, "сетка" перед глазами;
- опущение верхних век;
- тошнота, рвота, спазмы в животе;
- понос, который затем сменяется запором;
- паралич мышц верхних и нижних конечностей, дыхательных мышц.
Продукты, которые могут стать причиной ботулизма – это консервированные грибы, овощи, фрукты, рыба и мясо. Поэтому так важно правильно готовить домашние консервы: тщательно мыть грибы, фрукты и овощи, следить, чтобы на них не было земли и стерилизовать посуду перед использованием. Если при хранении крышки на банках сдулись – эти консервы употреблять нельзя.
Если заподозрили ботулизм, немедленно обратитесь к врачу. Основная опасность ботулотоксина – блокирует передачу нервных импульсов, а это значит, что человек не сможет дышать. Поэтому если у консервированных грибов обнаружился удивительный вкус, а через несколько часов появились сложности с контролем собственного тела – срочно звоните в скорую. И возьмите с собой съеденное – так диагностика пройдет быстрее.