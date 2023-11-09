У Києві бригада будівельників захворіла на ботулізм: відомі причини зараження

У Києві троє чоловіків з рівненської області, які працювали на будівництві захворіли на ботулізм після споживання свинячого мʼяса.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов, передає 24 Канал.

Також на тему На Тернопільщині гепатит А: одну зі шкіл закрили на карантин

Новий випадок ботулізму

За його словами, бригада будівельників, яка складалася з 6 осіб і працювала в Києві, вирішила пообідати свинячим м'ясом, яке було приварене та містило шматки домашнього сала, яке не пройшло достатню термічну обробку. Внаслідок цього з 6 осіб 3 заразилися ботулізмом.

Попри серйозні симптоми захворювання, чоловіки не звернулися до медичних закладів одразу. Коли перебіг захворювання ускладнився, вони повернулися в Рівненську область та звернулися за медичною допомогою.

Сафонов додав, що перша особа з симптомами хвороби звернулася до лікарів лише на 7 день після зараження. Двоє інших чоловіків з симптомами блювання, проносу та двоїння в очах, характерними для ботулізму, звернулися на 11 день захворювання.

Він також зауважив, що всі три випадки були лабораторно підтверджені, і лікарі ввели хворим ботулінічний анатоксин. Наразі всі вони живі та продовжують лікування в стаціонарі з гарними прогнозами для одужання.

Що потрібно знати про ботулізм

У світі залишилося не так багато смертельних інфекційних хвороб, і ботулізм – одне з них. Це досить рідкісне, але дуже серйозне захворювання, спричинене токсином, який виробляє бактерія Clostridium botulinum.

Симптоми ботулізму:

проблеми з ковтанням;

сухість в роті;

затуманений зір, "сітка" перед очима;

опущення верхніх повік;

нудота, блювання, спазми у животі;

пронос, який потім змінюється закрепом;

параліч м'язів верхніх та нижніх кінцівок, дихальних м'язів.

Продукти, які можуть стати причиною ботулізму – це консервовані: гриби, овочі, фрукти, риба та м'ясо. Тому так важливо правильно готувати домашні консерви: ретельно мити гриби, фрукти та овочі, стежити, щоб на них не було землі, та стерилізувати посуд перед використанням. Якщо під час зберігання кришки на банках здулися – ці консерви вживати не можна.

Якщо запідозрили ботулізм, негайно зверніться до лікаря. Основна небезпека ботулотоксину – він блокує передачу нервових імпульсів, а це означає, що людина не зможе дихати. Тому якщо у консервованих грибів виявився дивний смак, а за кілька годин з'явилися складнощі з контролем власного тіла – терміново дзвоніть у швидку. І візьміть із собою з'їдене – так діагностика пройде швидше.