В Киеве дети отравились шоколадом с наркотическими веществами: сладости были гуманитарной помощью

В Киеве двух детей из одной семьи госпитализировали с нарушением сознания, недомоганием, рвотой. Младшего ребенка даже пришлось перевести в реанимацию. Причиной отравления оказался шоколад с наркотическими веществами.

Симптомы у детей указывали на интоксикацию. Медики не сразу смогли установить причину отравления детей.

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Пока медики пытались нормализовать состояние двух детей, в больницу поступил с похожими симптомами еще один ребенок.

"Малыш был в состоянии психомоторного возбуждения, имел галлюцинации, расширенные зрачки, пониженный мышечный тонус и рвота", – говорится в сообщении.

Как шоколад попал к детям

Медики отметили, что их насторожил тот факт, что в течение одной недели в больницу поступили трое детей из благополучных семей с признаками наркотического отравления. Они назвали это чрезвычайной ситуацией.

Все данные об этих трех случаях передали в полицию.

Впоследствии удалось установить, что малыши лакомились гуманитарным шоколадом. Он был в упаковке, однако никаких маркировок на нем не было. Во время экспертизы в одной плитке обнаружили каннабис, в другой – псилобицин.

"Сейчас все дети чувствуют себя хорошо, их выписали из больницы, а родители получили урок – проверять все продукты, особенно же сладости, которые дают детям", – рассказала директор медучреждения Евгения Григорьева Фактам ICTV.

Предостережение для родителей

Врачи предостерегают, ни в коем случае не давать детям конфеты, шоколад, печенье без маркировки, указания производителя и состава продукта.

Также в больнице считают, что эти случаи должны побудить тщательнее относиться к продуктам детского питания, сладостей из гуманитарных грузов и посылок.