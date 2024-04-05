У Києві діти отруїлись шоколадом з наркотичними речовинами: солодощі були гуманітарною допомогою

У Києві двох дітей з однієї сім'ї госпіталізували із порушенням свідомості, нездужанням, блювотою. Молодшу дитину навіть довелося перевести в реанімацію. Причиною отруєння виявився шоколад з наркотичними речовинами.

Симптоми у дітей вказували на інтоксикацію. Медики не відразу змогли встановити причину отруєння дітей.

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Поки мадики намагались нормалізувати стан двох дітей, до лікарні надійшла зі схожими симптомами ще одна дитина.

"Малюк був у стані психомоторного збудження, мав галюцинації, розширені зіниці, знижений м'язовий тонус та блювання", – ідеться у повідомленні.

Як шоколад потрапив до дітей

Медики зазначили, що їх насторожив той факт, що упродовж одного тижня до лікарні надійшли троє дітей з благополучних сімей з ознаками наркотичного отруєння. Вони назвали це надзвичайною ситуацією.

Всі дані про ці три випадки передали в поліцію.

Згодом вдалось встановити, що малюки ласували гуманітарним шоколадом. Він був в упаковці, проте жодних маркувань на ньому не було. Під час експертизи в одній плитці виявили канабіс, в іншій – псилобіцин.

"Наразі всі діти почуваються добре, їх виписали з лікарні, а батьки отримали урок – перевіряти всі продукти, надто ж солодощі, які дають дітям", – розповіла директор медзакладу Євгенія Григор'єва Фактам ICTV.

Застереження для батьків

Лікарі застерігають, в жодному разі не давати дітям цукерки, шоколад, печиво без маркування, зазначення виробника і складу продукту.

Також у лікарні вважають, що ці випадки мають спонукти прискіпливіше ставитися до продуктів дитячого харчування, солодощів з гуманітарних вантажів і посилок.