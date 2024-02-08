В каких областях больше всего больных гриппом и коронавирусом

Три области Украины – Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая – имеют самый высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями, включая грипп и COVID-19.

Эту информацию предоставила Лина Толстова, эпидемиолог отдела организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Минздрава, во время своего выступления в телемарафоне "Единые новости", передает 24 Канал.

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Какова ситуация с коронавирусом и гриппом в Украине

Она указала, что хотя в Украине пока не наблюдается эпидемии, растет количество больных, особенно среди детей и взрослых.

Области, такие как Винницкая, Львовская, Черниговская, Ровненская и Тернопольская, имеют средний уровень заболеваемости. В этих регионах применяются локальные меры для контроля ситуации.

Как не заболеть

Симптомы гриппа и COVID-19 немного отличаются. Для гриппа характерно резкое повышение температуры и общие респираторные симптомы. Именно резким началом болезни грипп отличается от ковида. Другие признаки общие – кашель, насморк. Только во время лабораторного исследования можно точно определить заболевание,

– подчеркнула Толстова.

Она также отметила, что иммунитет после вакцинации развивается в течение двух недель, поэтому прививки можно проводить в течение всего эпидемиологического сезона.

По ее словам, в течение двух недель после вакцинации нужно обратить особое внимание на свое здоровье: нужно носить маску, избегать мест с большим скоплением людей и соблюдать базовые правила гигиены, таких как мытье рук.

Кроме того, в Украине выявили случаи заражения новым субвариантом штамма коронавируса Омикрона – Дженни. Этот вариант вируса генетически близок к одной из разновидностей Омикрона – Пироле. Исследований нового штамма пока недостаточно, но, скорее всего, он не вызывает необычные симптомы или более тяжелые формы заболевания.