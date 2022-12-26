Добавление клюквы в помаду улучшило ее свойства

Испанские ученые создали губную помаду с широким спектром антимикробного действия. Благодаря экстракту клюквы, гигиеническое средство в опытах эффективно обезвреживало вирусы, устойчивые к антибиотикам бактерии и грибки.

Многие исследователи ищут новые защитные соединения в веществах природного происхождения. Такой подход выбрала и группа ученых из Католического университета Валенсии имени Святого Винсента.

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Добавление клюквы в помаду

Ученые испытали антимикробные свойства экстракта клюквы, которые доказали в предыдущих исследованиях, добавив его к губной помаде, в составе которой его глубокий красный цвет выигрышный.

Основа помады содержит ингредиенты, улучшающие состояние кожи – витамин Е, провитамин В5, масла ши, бабасу и авокадо. Полученную помаду ученые добавляли к культурам, в которых росли вирусы, включая коронавирус, бактерии, например Staphylococcus aureus, Escherichia coli и грибок Candida albicans.

Новый эффект

Клюква содержит полифенолы, подавляющие активность вирусов, бактерий и грибков. В результате микробы не могут размножаться, поэтому их популяции просто вымирают. К тому же, полифенолы не убивают бактерии напрямую, поэтому они вряд ли станут к ним устойчивыми.

Таким образом, ученые считают, что создали новую форму защитного средства, которое станет полезным во времена пандемии и антибиотикорезистентности, препятствуя распространению патогенов, особенно при совместном использовании помады с кем-либо.