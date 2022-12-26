Додавання журавлини в помаду покращило її властивості

Іспанські вчені створили губну помаду із широким спектром антимікробної дії. Завдяки екстракту журавлини, гігієнічний засіб у дослідах ефективно знешкоджував віруси, стійкі до антибіотиків бактерії та грибки.

Багато дослідників шукають нові захисні сполуки в речовинах природного походження. Такий підхід обрала й група науковців із Католицького університету Валенсії імені Святого Вінсента.

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Додавання журавлини у помаду

Вчені випробували антимікробні властивості екстракту журавлини, які довели у попередніх дослідженнях, додавши його до губної помади, у складі якої його глибокий червоний колір є виграшним.

Основа помади містить інгредієнти, що покращують стан шкіри, – вітамін Е, провітамін В5, олії ши, бабасу та авокадо. Отриману помаду вчені додавали до культур, у яких росли віруси, включаючи коронавірус, бактерії, наприклад Staphylococcus aureus, Escherichia coli, та грибок Candida albicans.

Новий ефект

Журавлина містить поліфеноли, які пригнічують активність вірусів, бактерій та грибків. Внаслідок цього мікроби не можуть розмножуватися, тому їх популяції просто вимирають. До того ж поліфеноли не вбивають бактерії безпосередньо, тому вони навряд чи стануть до них стійкими.

Таким чином, науковці вважають, що створили нову форму захисного засобу, що стане корисним у часи пандемії та антибіотикорезистентності, перешкоджаючи поширенню патогенів, особливо, при спільному використанню помади з кимось.