Двое в реанимации, двое умерли: в Хмельницкой области фиксируют увеличение случаев лептоспироза

В Хмельницкой области бушует лептоспироз. Сейчас в Хмельницкой инфекционной больнице находится пятеро пациентов с этим недугом, двое – в тяжелом состоянии. Предварительно в больнице от лептоспироза умерли двое пациентов.

Об этом сообщила медицинский директор учреждения Нинель Марцонь. По ее словам, на лечении всего находились 8 пациентов с диагнозом лептоспироз.

Смотрите также ВОЗ опубликовала список самых опасных патогенов, которые могу вызвать новую пандемию

Двое пациентов умерли

В июле умерли двое пациентов в возрасте до 30 лет, у которых заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность – развитие повреждения двух или более органов, которые не способны поддерживать жизнеобеспечение организма.

Сейчас на лечении находится пятеро пациентов с лептоспирозом. В тяжелом состоянии в реанимации – двое мужчин в возрасте около 30 и 60 лет, – рассказала врач.

Также Нинель Марцонь уточнила состояние трех других пациентов – они находятся в отделении на долечивании, самому младшему из них – 17 лет, а самому старшему – 44 года.

По наблюдению врачей, чаще всего болеют лептоспирозом жители Староконстантиновской, Летичевской и Старосинявской общин области.

Больные попадают в больницу в тяжелом состоянии

Медицинский директор также сообщила, что преимущественно больные попадают в стационар уже в тяжелой форме, с сильными болями в ногах.

Болезнь может привести к поражению почек, печени, сердечно-сосудистой и нервной систем, поэтому медлить с лечением не стоит.

Справочно. Лептоспироз вызывает бактерия, которая попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего – грызунов, также это может быть скот, собаки, дикие животные.

В организм человека бактерия попадает через трещины, порезы, раны на коже или слизистые оболочки (глаза, нос, рот). Заболевание может вызвать и употребление зараженной пищи.

Как быстро проявляется болезнь

Человек может заболеть в период от 2 дней до 2 недель после заражения.

Симптомы лептоспироза:

головная боль,

тошнота,

боль в икрах,

покраснение глаз,

диарея,

высыпания,

температура до 39 – 40 градусов.

В то же время в тяжелых случаях симптомы уже серьезные: поражение почек, печени. Инфекция может привести к менингиту и даже смерти.