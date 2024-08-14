Двое в реанимации, двое умерли: в Хмельницкой области фиксируют увеличение случаев лептоспироза
Источник:ZAXID.NET
В Хмельницкой области бушует лептоспироз. Сейчас в Хмельницкой инфекционной больнице находится пятеро пациентов с этим недугом, двое – в тяжелом состоянии. Предварительно в больнице от лептоспироза умерли двое пациентов.
Об этом сообщила медицинский директор учреждения Нинель Марцонь. По ее словам, на лечении всего находились 8 пациентов с диагнозом лептоспироз.
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Двое пациентов умерли
В июле умерли двое пациентов в возрасте до 30 лет, у которых заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность – развитие повреждения двух или более органов, которые не способны поддерживать жизнеобеспечение организма.
Сейчас на лечении находится пятеро пациентов с лептоспирозом. В тяжелом состоянии в реанимации – двое мужчин в возрасте около 30 и 60 лет, – рассказала врач.
Также Нинель Марцонь уточнила состояние трех других пациентов – они находятся в отделении на долечивании, самому младшему из них – 17 лет, а самому старшему – 44 года.
По наблюдению врачей, чаще всего болеют лептоспирозом жители Староконстантиновской, Летичевской и Старосинявской общин области.
Больные попадают в больницу в тяжелом состоянии
Медицинский директор также сообщила, что преимущественно больные попадают в стационар уже в тяжелой форме, с сильными болями в ногах.
Болезнь может привести к поражению почек, печени, сердечно-сосудистой и нервной систем, поэтому медлить с лечением не стоит.
Справочно. Лептоспироз вызывает бактерия, которая попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего – грызунов, также это может быть скот, собаки, дикие животные.
В организм человека бактерия попадает через трещины, порезы, раны на коже или слизистые оболочки (глаза, нос, рот). Заболевание может вызвать и употребление зараженной пищи.
Как быстро проявляется болезнь
Человек может заболеть в период от 2 дней до 2 недель после заражения.
Симптомы лептоспироза:
- головная боль,
- тошнота,
- боль в икрах,
- покраснение глаз,
- диарея,
- высыпания,
- температура до 39 – 40 градусов.
В то же время в тяжелых случаях симптомы уже серьезные: поражение почек, печени. Инфекция может привести к менингиту и даже смерти.