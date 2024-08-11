Прооперировал без надобности: в Хмельницкой области хирурга будут судить за неправильный диагноз ребенку

В одной из больниц Хмельницкой области 11-летнему пациенту провели операцию, которая, как оказалась, была ему совсем не нужна.

Случай произошел еще в 2020 году, сейчас правоохранители объявили подозрение хирургу. По данным следствия, тогда в приемное отделение больницы доставили мальчика с жалобами на повышенную температуру, общую слабость и боль в брюшной области справа.

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После первичного осмотра врачом приемного отделения мальчику установили диагноз "острый аппендицит под знаком вопроса" и отправили на лечение в хирургическое отделение.

Ребенку не провели всех исследований

Заведующий хирургическим отделением подтвердил диагноз после лабораторной диагностики, но при этом не провел дополнительную диагностику: ультразвуковое исследование органов брюшной полости и гастроскопию. Также он не назначил обязательную консультацию педиатра и ЛОРа, а сразу решил оперировать.

После операции оказалось, что диагноз был неправильным и оперативное вмешательство было не нужно.

"У ребенка был аппендикулярный инфильтрат, который лечится путем проколов диаметром до 1 сантиметра и введением хирургических инструментов", – говорится в сообщении.

Главного хирурга будут судить

Заведующему хирургическим отделением сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет заключения с лишением права занимать должность на тот же срок.