Прооперував без потреби: на Хмельниччині хірурга судитимуть за неправильний діагноз дитині
Джерело:Хмельницька обласна прокуратура
В одній із лікарень Хмельницької області 11-річному пацієнту провели операцію, яка, як виявилася, була йому зовсім непотрібна.
Випадок стався ще у 2020 році, наразі правоохоронці оголосили підозру хірургу. За даними слідства, тоді до приймального відділення лікарні доставили хлопчика зі скаргами на підвищену температуру, загальну слабкість та біль у черевній ділянці справа.
Дивіться також У Рівному 10-річній дитині видалили 15-сантиметрову кісту: операція тривала 6 годин
Після первинного огляду лікарем приймального відділення хлопчику встановили діагноз "гострий апендицит під знаком питання" та відправили на лікування у хірургічне відділення.
Дитині не провели усіх досліджень
Завідувач хірургічного відділення підтвердив діагноз після лабораторної діагностики, але при цьому не провів додаткову діагностику: ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та гастроскопію. Також він не призначив обов'язкову консультацію педіатра та ЛОРа, а одразу вирішив оперувати.
Після операції виявилось, що діагноз був неправильним і оперативне втручання було непотрібне.
"У дитини був апендикулярний інфільтрат, який лікується шляхом проколів діаметром до 1 сантиметра та введенням хірургічних інструментів", – ідеться у повідомленні.
Головного хірурга судитимуть
Завідувачу хірургічним відділенням повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.
Санкція статті передбачає до 3 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посаду на той самий строк.