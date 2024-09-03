В Херсоне после обстрела борются за жизнь 14-летней девушки
В результате сегодняшней атаки российских военных по Херсону ранен ребенок. За его жизнь борются медики.
Об этом в Telegram сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
Смотрите также Россия выпустила по Киеву опасную ракету 48Н6ДМ, – Defence Express
У 14-летней девушки тяжелые ранения – травматический шок, открытая травма грудной полости, переломы рук и ноги,
– сообщили в ОВА.
Сейчас ребенок находится в операционной.
"Медики борются за ее жизнь", – добавил Прокудин.
Детали атаки
Отметим, что страна-агрессор атаковала Херсон сегодня, 3 сентября, около 4 утра. Враг ударил по дому.
Ранее руководитель ОВА сообщал, что российские войска за сутки обстреляли 15 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены объект критической инфраструктуры, образовательное и культурное учреждения, админздание, церковь, три многоэтажки и 28 частных домов. Один человек погиб, четверо, в частности ребенок, – ранены.