В Херсоне после обстрела борются за жизнь 14-летней девушки

В результате сегодняшней атаки российских военных по Херсону ранен ребенок. За его жизнь борются медики.

Об этом в Telegram сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

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У 14-летней девушки тяжелые ранения – травматический шок, открытая травма грудной полости, переломы рук и ноги,

– сообщили в ОВА.

Сейчас ребенок находится в операционной.

"Медики борются за ее жизнь", – добавил Прокудин.

Детали атаки

Отметим, что страна-агрессор атаковала Херсон сегодня, 3 сентября, около 4 утра. Враг ударил по дому.

Ранее руководитель ОВА сообщал, что российские войска за сутки обстреляли 15 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены объект критической инфраструктуры, образовательное и культурное учреждения, админздание, церковь, три многоэтажки и 28 частных домов. Один человек погиб, четверо, в частности ребенок, – ранены.