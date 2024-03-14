В Харькове умер подросток после анестезии: причиной смерти может быть препарат

В Харькове умер подросток после анестезии. Он был единственным ребенком в семье, разбитая горем мама - Ольга Васильченко требует, чтобы врачей привлекли к ответственности.

Женщина обвиняет врачей в халатности и непрофессионализме. Полиция отрыла уголовное дело, продолжается расследование.

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Мальчик имел инвалидность, но вел полноценную жизнь

По словам мамы, Владислав родился с некоторыми проблемами со здоровьем, а потому после рождения ему сделали внутричерепное шунтирование. Несмотря на это, мальчик рос без отклонений, развивался по возрасту, ежегодно ему делали контроль обследований и дали инвалидность.

Началось все с боли в животе

1 декабря 2023 года Владислав с мамой попал в городскую клиническую больницу скорой неотложной помощи имени профессора Мещанинова, в отделение детской нейрохирургии. Врачи на УЗИ обнаружили у ребенка ликворную кисту. При этом мальчик жаловался на сильную боль в животе.

Нейрохирург сказал, что ничего страшного – "просто конец трубки, который заведен в брюшную полость, давит". Обследование Владиславу не делали и отпустили домой.

Но через несколько дней – 10 декабря мама сама привезла сына в Областную детскую клиническую больницу, потому что лучше Владиславу не стало, наоборот – состояние ухудшалось. В областной больнице ему сделали срочную полостную операцию из-за той самой ликворной кисты.

"Недосмотр врача-нейрохирурга спровоцировал сильный перитонит и кишечную непроходимость", – говорится в статье.

Далее неделю борьбы за жизнь Владислава в реанимации, медики пытались запустить работу кишечника. 18 декабря он начал выздоравливать и даже начал есть. Впрочем, трубка из-за сильного перитонита была выведена наружу, чтобы ввести ее в мочевой пузырь, нужно было дождаться пока анализы мальчика улучшатся, так сказали сами врачи.



Владислав мечтал стать юристом / Фото "РБК-Украина"

Операцию провели без анализов

25 декабря Влада перевели в отделение детской нейрохирургии в больницу скорой неотложной помощи имени профессора Мещанинова. Сначала врач-нейрохирург сказал, что операцию можно будет провести не раньше 1 января. Опять же по той же причине – дождаться, чтобы все анализы были в норме.

И уже 27 декабря утром в палату зашла медсестра и сказала, что операцию проведут сегодня. По словам Ольги, перед операцией сына никто не осматривал, кардиограмму не делали и к операции особо не готовили.

В 14:00 операцию начали. Через полтора часа вышли врачи и сказали, что все прошло хорошо и вскоре ребенка можно будет забрать в палату. Впрочем, Ольга говорит, что каталку с Владиславом вывез не анестезиолог, а санитарка и то, что она увидела – шокировало мать.

Я увидела, что сын отек, губы синие. Я спросила, что с ним происходит, на что санитарка ответила, что он замерз. Я начала кричать, требовать анестезиолога и повезла его обратно. У него началась рвота, и начали отказывать все органы, он не держал давление и весь пожелтел,

– рассказала Ольга.

На следующий день, вечером 28 декабря врачи перевели Владислава в другую больницу (ОДКБ). А 31 декабря мальчик умер.

Полиция начала расследование

Уголовное дело открыто по статье 140 части 2 (Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего).



Мама Влада требует наказать врачей / Фото "РБК-Украина"

Что говорят в больнице

В заключении смерти написано – полиорганная недостаточность (отказ всех внутренних органов). Следователи провели эксгумацию тела, чтобы установить реальную причину смерти ребенка.

Мать говорит, что повлечь смерть ее сына мог и препарат, который используют анестезиологи – пропофол или его аналоги.

Мог ли препарат спровоцировать смерть

В августе 2023 года вспыхнул скандал из-за нескольких странных смертей в больницах Днепра и Харькова: у 11 пациентов ухудшилось состояние после операции. Три человека умерли из-за полиорганной недостаточности, среди них – 11-летний ребенок.

Тогда тоже было открыто дело и проводили расследование по закупке некачественных препаратов. Тогда тоже подозрение пало на препарат Пропофол, который при нарушении условий хранения становится смертельно опасным.

. Пропофол требует высокого уровня стерильности при хранении и использовании. Несоблюдение этих норм может привести к развитию осложнений у пациента.