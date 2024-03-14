У Харкові помер підліток після анестезії: причиною смерті може бути препарат

У Харкові помер підліток після анестезії. Він був єдиною дитиною в сім'ї, розбита горем мама – Ольга Васильченко вимагає, аби лікарів притягнули до відповідальності.

Жінка звинувачує лікарів у недбалості та непрофесійності. Поліція відрила кримінальну справу, триває розлідування.

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Хлопчик мав інвалідність, але вів повноцінне життя

За словами мами, Владислав народився з деякими проблемами зі здоров'ям, а тому після народження йому зробили внутрішньочерепне шунтування. Попри це, хлопчик ріс без відхилень, розвивався за віком, щорічно йому робили контроль обстежень і дали інвалідність.

Почалось усе з болю в животі

1 грудня 2023 року Владислав із мамою потрапив до міської клінічної лікарні швидкої невідкладної допомоги імені професора Мещанінова, у відділення дитячої нейрохірургії. Лікарі на УЗД виявили у дитини лікворну кисту. При цьому хлопчик скаржився на сильний біль у животі.

Нейрохірург сказав, що нічого страшного – "просто кінець трубки, який заведено в черевну порожнину, тисне". Обстеження Владиславу не робили та відпустили додому.

Та через кілька днів – 10 грудня мама сама привезла сина до Обласної дитячої клінічної лікарні, бо краще Владиславу не стало, навпаки – стан погіршувався. В обласній лікарні йому зробили термінову порожнинну операцію через ту саму лікворну кісту.

"Недогляд лікаря-нейрохірурга спровокував сильний перитоніт та кишкову непрохідність", – ідеться у статті.

Далі тиждень боротьби за життя Владислава у реанімації, медики намагались запустити роботу кишечника. 18 грудня він почав одужувати та навіть почав їсти. Втім, трубка через сильний перитоніт була виведена назовні, щоб ввести її до сечового міхура, потрібно було дочекатись поки аналізи хлопчика покращаться, так сказали самі лікарі.



Владислав мріяв стати юристом / Фото "РБК-Україна"

Операцію провели без аналізів

25 грудня Влада перевели у відділення дитячої нейрохірургії до лікарні швидкої невідкладної допомоги імені професора Мещанінова. Спершу лікар-нейрохірург сказав, що операцію можна буде провести не раніше ніж 1 січня. Знову ж таки через ту ж причину – дочекатися, аби усі аналізи були в нормі.

Та уже 27 грудня зранку до палати зайшла медсестра та сказала, що операцію проведуть сьогодні. За словами Ольги, перед операцією сина ніхто не оглядав, кардіограму не робили та до операції особливо не готували.

О 14:00 операцію розпочали. Через півтори години вийшли лікарі та сказали, що все пройшло добре і незабаром дитину можна буде забрати до палати. Втім, Ольга каже, що каталку із Владиславом вивіз не анестезіолог, а санітарка і те, що вона побачила – шокувало матір.

Я побачила, що син набряк, губи сині. Я запитала, що з ним відбувається, на що санітарка відповіла, що він замерз. Я почала кричати, вимагати анестезіолога і повезла його назад. В нього почалася рвота, і почали відказувати всі органи, він не тримав тиск й увесь пожовтів,

– розповіла Ольга.

Наступного дня, ввечері 28 грудня лікарі перевели Владислава до іншої лікарні (ОДКБ). А 31 грудня хловчик помер.

Поліція почала розслідування

Кримінальну справу відкрито за статтею 140 частини 2 (Невиконання або неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків унаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього).



Мама Влада вимагає покарати лікарів / Фото "РБК-Україна"

Що кажуть в лікарні

У висновку смерті написано – поліорганна недостатність (відмова всіх внутрішніх органів). Слідчі провели ексгумацію тіла, щоб встановити реальну причину смерті дитини.

Матір каже, що спричинити смерть її сина міг і препарат, який використовують анестезіологи – пропофол або його аналоги.

Чи міг препарат спровокувати смерть

У серпні 2023 року спалахнув скандал через кілька дивних смертей у лікарнях Дніпра та Харкова: у 11 пацієнтів погіршився стан після операції. Три особи померли через поліорганну недостатність, серед них – 11-річна дитина.

Тоді теж було відкрито справу та проводили розслідування щодо закупівлі неякісних препаратів. Тоді теж підозра впала на препарат Пропофол, який за порушення умов зберігання стає смертельно небезпечним.

. Пропофол вимагає високого рівня стерильності при зберіганні та використанні. Недотримання цих норм може призвести до розвитку ускладнень у пацієнта.