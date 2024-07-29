На Черниговщине из-за бешеной лисы четверо детей попали в больницу

В селе Ушня, которое относится к Менской общине, лиса с возбудителем бешенства ворвалась на территорию частного домохозяйства. Этот инцидент может быть опасным для пяти человек, в том числе четырех детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Староста Осьмаковско-Ушнянского округа, Татьяна Савченко, поделилась деталями события, случившегося 24 июля во дворе переселенки из Новгород-Северщины. По ее словам, соседи первыми увидели животное и сообщили хозяйке.

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Бешенство – что это? Это инфекционное заболевание, которое передается людям от животных. Ежегодно во всем мире от него погибают 60 тысяч человек.

Бешенство на Черниговщине

Я им говорю, не трогайте ничего – вызывайте полицию. А сама сразу позвонила в ветеринарную службу в Мену. Пока связывалась с ветеринаркой, мне снова позвонили и сказали, что уже сосед убил лису палкой,

– рассказала Татьяна Савченко.

Лису забрали на анализ, который подтвердил наличие бешенства.

" На следующий день перезвонили из ветеринарки и сказали, результат проверки на бешенство у лисы положительный. Надо маме вместе с детьми прибыть немедленно в больницу в Мену. И уже с 26 июля женщина находится в больнице. Им всем там проводят антирабическое лечение", – сообщила староста.

Это первый подобный случай в общине с начала года. Относительно контакта с животным, Савченко отметила, что лиса ворвалась во двор, где на нее напала непривязанная собака и задушила ее. После этого дети играли с собакой, не зная об опасности.