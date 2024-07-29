На Чернігівщині через скажену лисицю четверо дітей потрапили до лікарні

У селі Ушня, що належить до Менської громади, лисиця зі збудником сказу увірвалася на територію приватного домогосподарства. Цей інцидент може бути небезпечним для п'яти осіб, зокрема чотирьох дітей віком від 6 до 13 років.

Староста Осьмаківсько-Ушнянського округу, Тетяна Савченко, поділилася деталями події, що трапилась 24 липня на подвірʼї переселенки з Новгород-Сіверщини. За її словами, сусіди першими побачили тварину та повідомили господарці.

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Сказ – що це? Це інфекційне захворювання, яке передається людям від тварин. Щороку у всьому світі від нього гинуть 60 тисяч людей.

Сказ на Чернігівщині

Я їм кажу, не чіпайте нічого – викликайте поліцію. А сама одразу зателефонувала у ветеринарну службу до Мени. Поки зв'язувалася з ветеринаркою, мені знову подзвонили та сказали, що вже сусід вбив лисицю палкою,

– розповіла Тетяна Савченко.

Лисицю забрали на аналіз, який підтвердив наявність сказу.

" На наступний день передзвонили з ветеринарки та сказали, результат перевірки на сказ у лисиці позитивний. Треба мамі разом з дітьми прибути негайно до лікарні у Мену. І вже з 26 липня жінка перебуває у лікарні. Їм всім там проводять антирабічне лікування", – повідомила староста.

Це перший подібний випадок у громаді з початку року. Щодо контакту з твариною, Савченко зазначила, що лисиця ввірвалася на подвір'я, де на неї напав неприв'язаний собака та здушив її. Після цього діти бавилися з собакою, не знаючи про небезпеку.