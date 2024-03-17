Жизнь вернулась в его тело: в Днепре после 11 суток комы военный получил шанс на выздоровление

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова спасли 37-летнего украинского защитника, который получил тяжелые ранения головы и всего тела и 11 суток находился в коме.

Об этом рассказал генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко. По его словам, в больницу воина госпитализировали без всякого шанса на выздоровление.

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11 суток в коме. Евгению 37 лет. Получил страшные ранения головы, груди, живота, всех конечностей. С момента ранения в сознание не приходил. Страшно думать о том, что с ним стало,

– отметил Рыженко.

Несмотря на крайне тяжелое состояние мужчины, в клинике он перенес шесть операций, а сейчас врачи готовят его к седьмой, на конечностях.

Воин пришел в себя

Гендиректор отметил, что сегодня у воина счастливый день – "пожалуй, больше, чем день рождения".

"Открыл глаза, языком показал, что хочет воды", – добавил Рыженко.

По словам медиков, на вопросы Евгений пока не отвечает. При этом врачи верят, что герой восстановится и вернется домой.