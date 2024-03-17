Життя повернулось в його тіло: у Дніпрі після 11 діб коми військовий отримав шанс на одужання
Джерело:Сергій Риженко
У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова врятували 37-річного українського захисника, який отримав важкі поранення голови та всього тіла і 11 діб перебував у комі.
Про це розповів генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. За його словами, до лікарні воїна госпіталізували без жодного шансу на одужання.
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11 діб у комі. Євгену 37 років. Отримав страшні поранення голови, грудей, живота, всіх кінцівок. З моменту поранення до тями не приходив. Страшно думати про те, що з ним стало,
– зазначив Риженко.
Попри вкрай важкий стан чоловіка, у клініці він переніс шість операцій, а зараз лікарі готують його до сьомої, на кінцівках.
Воїн отямився
Гендиректор зазначив, що сьогодні у воїна щасливий день – "мабуть, більше, ніж день народження".
"Відкрив очі, язиком показав, що хоче води", – додав Риженко.
За словами медиків, на запитання Євген поки що не відповідає. При цьому лікарі вірять, що герой відновиться і повернеться додому.