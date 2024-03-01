В Украине аптекам разрешили проводить профилактическую вакцинацию
Правительство разрешило аптечным учреждениям проводить профилактическую вакцинацию. Сейчас деталей известно мало, но указано, когда заработает нововведение.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 29 февраля, информирует 24 Канал. В документе указано, что он вступает в силу через три месяца. То есть, уже в мае украинцы смогут воспользоваться услугой.
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Какие требования к аптекам
Согласно нововведениям, проводить вакцинации смогут аптечные учреждения, которые открыли медицинский кабинет и имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и по розничной торговле лекарственными средствами.
Фармацевты должны ежегодно проходить специальное обучение:
- по вакцинации;
- организации техники проведения процедуры прививки;
- приобретение навыков оказания догоспитальной помощи в неотложных состояниях.
Сейчас в Министерстве здравоохранения не привели других деталей нововведения.
К слову, в Украине заработала первая мобильная аптека – в Харьковской области. Всего проект охватывает 80 населенных пунктов области и будет действовать исключительно в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты.