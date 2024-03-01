В Україні аптекам дозволили проводити профілактичну вакцинацію

Уряд дозволив аптечним закладам проводити профілактичну вакцинацію. Наразі деталей відомо мало, але вказано, коли запрацює нововведення.

Про це свідчить постанова Кабміну від 29 лютого, інформує 24 Канал. В документ вказано, що він набирає чинності через три місяці. Тобто, вже у травні українці зможуть скористатись послугою.

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Які вимоги до аптек

Відповідно до нововведень, проводити вакцинації зможуть аптечні заклади, які відкрили медичний кабінет і мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Фармацевти повинні щорічно проходити спеціальне навчання:

з вакцинації;

організації техніки проведення процедури щеплення;

набуття навичок надання догоспітальної допомоги у невідкладних станах.

Наразі в Міністерстві охорони здоров'я не навели інших деталей нововведення.

До слова, в Україні запрацювала перша мобільна аптека – в Харківській області. Усього проєкт охоплює 80 населених пунктів області та діятиме виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.