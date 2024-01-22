Черный, зеленый, красный – какой чай самый полезный

Чай – один из самых популярных напитков в мире, о его пользе существует множество исследований. Но какой самый полезный – выясним вместе.

Черный, зеленый и красный чай

Зеленый и черный чай – это листья, которые собрались с одного куста растения. Различный цвет листьев связан с разным способом обработки. Черный чай окисляют, а зеленый – нет. Листья скручивают и выпаривают из них влагу, чтобы запустить окисление.

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В результате листья становятся темно-коричневыми, а аромат усиливается. После того как чайный лист достигает нужной степени ферментации, его высушивают. Листья для зеленого чая обрабатывают и подсушивают, но не допускают окисления, поэтому он гораздо светлее, чем черный. При этом химический состав практически приближен к составу свежего сырья, а черный чай изменяется.

Каркаде. То есть то, что называют красным чаем. На самом деле не чай, а травяной напиток из цветков гибискуса или суданской розы с кисло-сладким привкусом. Сам цветок живет недолго, расцветает утром и опадает до обеда. Соцветие собирают вручную и сушат.

У правильно высушенных цветков насыщен бордовый цвет. Бледные или слишком темные соцветия свидетельствуют о том, что гибискус не свеж или его неправильно высушили.

Как правильно заваривать

Черный чай обычно заваривают 4 – 5 минут при температуре около 98 градусов Цельсия или кипятка. Зеленый чай – при температуре примерно 82 градуса по Цельсию 4 – 15 минут.

Чем длиннее заваривается чай, тем сильнее его вкус с горькими нотками. Чтобы приготовить напиток из каркаде, цветки гибискуса заливают крутым кипятком и настаивают 5 минут.

Какая польза от чая

Считается, что польза чая для здоровья связана с высоким содержанием полифенолов или флавоноидов, природных соединений с антиоксидантным действием. Все простые чаи содержат примерно одинаковый уровень полифенолов, хотя и в разных пропорциях.

Зеленый чай богат эпигалокатехин-3 галатом. Это самый сильный антиоксидант из 4-х основных чайных флавоноидов. Черный чай содержит теофлавин. Это вид флавоноидов, которые образуются при ферментировании и придают терпкий вкус и яркую золотую окраску.

Каркаде и травяные чаи также содержат полифенолы. Допускают, если пить 2 – 3 чашки зеленого или черного чая каждый день снизит риск болезней сердца, инсульта и диабета второго типа. Также есть мнение, что каркаде может похудеть, улучшить состояние печени и даже помочь в борьбе с раком.

Но, например, изучение пользы каркаде проводилось на животных, следовательно, проведенные исследования неубедительны и нужны дополнительные рандомизированные контролируемые испытания.

Есть ли вред от чая

Кофеин, содержащийся в чае, может вызвать побочные эффекты – тахикардию, нервную возбудимость, бессонницу. Однако мало данных о рисках для здоровья взрослых, употребляющих умеренное количество кофеина, до 400 мг в день. Содержимое кофеина в чашке чая может немного отличаться, это зависит от вида чая и времени заваривания.

К примеру, в чашке черного чая 47 мг кофеина, в чашке зеленого – 28 мг. А каркаде вообще не содержит кофеин, поэтому если человек чувствительн к кофеину, ему больше подходит зеленый чай или напиток из каркаде.

Черные и зеленые чаи могут снижать всасывание железа во время еды. Это важно для людей, имеющих железодефицитную анемию. Но это не значит, что от чая нужно отказаться. Если в основной прием пищи добавлять продукты, содержащие витамин С, они улучшат усвоение железа. Или можно пить чай между едой.