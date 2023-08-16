Почему люди в отношениях набирают вес

Оказалось, что люди в счастливых отношениях активнее набирают вес, а могут толстеть синхронно с партнером. И чем дольше люди остаются вместе, тем больше набирают килограммов.

Счастливые пары быстрее набирают вес

Пары, живущие вместе или женатые, больше склонны к лишнему весу, чем люди, которые пока только ходят на свидание. И чем дольше люди вместе, тем больше килограммов они набирают. Так, мужчины, живущие в паре от года до двух лет, вдвое чаще страдают ожирением по сравнению с мужчинами, живущими без партнера. У женщин вероятность ожирения тоже повышается.

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В парах, проживших вместе более двух лет, чаще встречаются случаи синхронного ожирения, а еще люди ведут менее активный образ жизни и больше сидят дома.

В еще одном исследовании ученые отобрали 169 пар молодоженов и в течение четырех лет наблюдали, как меняется удовлетворенность браком и вес. Они выяснили, что счастливые пары активнее набирают вес, чем те, кто не так доволен отношениями.

И наоборот, после разрыва отношений люди обычно больше тренируются и имеют более низкий индекс массы тела. Женщины вне отношений меньше пьют алкоголь, а вот мужчины-вдовцы, наоборот, начинают пить больше алкоголя и курить.

Почему так происходит

Люди набирают вес по разным причинам:

им больше не нужно поддерживать форму, чтобы нравиться другим, ведь они уже счастливы в отношениях;

они чаще едят в кафе и рестораны, чем когда были одиноки, поэтому в общем-то съедают больше;

меньше двигаются и чаще проводят время дома;

перенимают пищевые привычки и образ жизни своего партнера.

Ученые даже предположили, что счастливые отношения вредят здоровью человека. Если у людей в паре снижается мотивация следить за питанием и быть активным ради привлекательного внешнего вида, то теперь нужно делать это ради здоровья.

Конечно, человек сам отвечает за свое питание и образ жизни, поэтому нельзя обвинять окружающих в том, что он набрал вес. Но так или иначе люди перенимают повадки близких: если один из супругов страдает ожирением, вероятность, что другой тоже начнет набирать вес, увеличивается на 37%.