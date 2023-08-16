Чому люди в стосунках набирають вагу

Виявилося, що люди у щасливих стосунках активніше набирають вагу, а ще можуть товстіти синхронно з партнером. І чим довше люди залишаються разом, тим більше кілограмів набирають.

Щасливі пари швидше набирають вагу

Пари, які живуть разом чи одружені, більше схильні до зайвої ваги, ніж люди, які поки що тільки ходять на побачення. І що довше люди разом, то більше кілограмів вони набирають. Так, чоловіки, які живуть в парі від року до двох років, вдвічі частіше страждають на ожиріння порівняно з чоловіками, які живуть без партнера. У жінок ймовірність ожиріння також підвищується.

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У парах, які прожили разом понад два роки, частіше трапляються випадки синхронного ожиріння, а ще люди ведуть менш активний спосіб життя та більше сидять удома.

У ще одному дослідженні вчені відібрали 169 пар молодят та протягом чотирьох років спостерігали, як змінюється задоволеність шлюбом та вага. Вони з'ясували, що щасливі пари активніше набирають вагу, ніж ті, хто не такий задоволений стосунками.

І навпаки, після розриву відносин люди зазвичай більше тренуються і мають нижчий індекс маси тіла. Жінки поза стосунками менше п'ють алкоголь, а от чоловіки-вдівці, навпаки, починають пити більше алкоголю та палити.

Чому так відбувається

Люди набирають вагу з різних причин:

їм більше не потрібно підтримувати форму, щоб подобатися іншим, адже вони вже щасливі у відносинах;

вони частіше їдять у кафе та ресторани, ніж коли були самотні, тому загалом з'їдають більше;

менше рухаються та частіше проводять час вдома;

переймають харчові звички та спосіб життя свого партнера.

Вчені навіть припустили, що щасливі стосунки шкодять здоров'ю людини. Якщо у людей у ​​парі знижується мотивація стежити за харчуванням і бути активним заради привабливого зовнішнього вигляду, то тепер це потрібно робити заради здоров'я.

Звичайно, людина сама відповідає за своє харчування та спосіб життя, тому не можна звинувачувати оточуючих у тому, що вона набрала вагу. Але так чи інакше люди переймають звички близьких: якщо один із подружжя страждає на ожиріння, ймовірність, що інший теж почне набирати вагу, збільшується на 37%.