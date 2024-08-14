Во Львове девушке удалили сразу три опухоли с ноги

Во Львове, в Детской Больнице Святого Николая, хирурги успешно удалили три опухоли с ноги 17-летней Ангелины Малышевой из Винницы, которая страдает генетическим заболеванием болезнью Реклингхаузена или нейрофиброматозом І типа.

Что известно о болезни Ангелины

Ангелина борется с этой болезнью с четырех лет. Тогда ей диагностировали тяжелый системный наследственный недуг – болезнь Реклингхаузена или нейрофиброматоз I типа.

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Это заболевание обычно проявляется в раннем возрасте – сначала "кофейными пятнами" на теле. А впоследствии провоцирует появление и рост множественных опухолей: образований на коже, костях и органах нервной системы – практически в любом месте в организме. Самая большая опасность в том, что эти доброкачественные новообразования способны становиться злокачественными.

Удаление опухолей

В возрасте восьми лет ей уже проводили операцию на левой ноге, где удалили несколько опухолей, самая большая из которых достигала 15 сантиметров в размере. На этот раз врачи обнаружили в ноге три новые опухоли, которые и удалили с помощью малоинвазивной техники через небольшие проколы.

Процедура проходила под общим наркозом с использованием блокады нервов - бедренного и седалищного, что выполнялось под контролем аппарата Stimuplex для точной визуализации сосудов. Вмешательство прошло успешно.

После операции Ангелина, которая получает образование в сфере туризма, уже может самостоятельно ходить и даже отправилась на прогулку по центру Львова со своей мамой. Этот город является одним из любимых для девушки, а ее будущая профессия связана с организацией экскурсий и путешествий.