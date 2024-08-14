У Львові дівчині видалили одразу три пухлини з ноги

У Львові, в Дитячій Лікарні Святого Миколая, хірурги успішно видалили три пухлини з ноги 17-річної Ангеліни Малишевої з Вінниці, яка страждає на генетичне захворювання – хворобу Реклінгхаузена або нейрофіброматоз І типу.

Що відомо про хворобу Ангеліни

Ангеліна бореться з цією хворобою з чотирьох років. Тоді їй діагностували важку системну спадкову недугу – хворобу Реклінгхаузена або нейрофіброматоз І типу.

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Це захворювання зазвичай проявляється в ранньому віці – спершу "кавовими плямами" на тілі. А згодом провокує появу і ріст множинних пухлин: утворень на шкірі, кістках та органах нервової системи – практично будь-де в організмі. Найбільша небезпека в тому, що ці доброякісні новоутвори здатні ставати злоякісними.

Видалення пухлин

У віці восьми років їй вже проводили операцію на лівій нозі, де видалили декілька пухлин, найбільша з яких досягала 15 сантиметрів у розмірі. Цього разу лікарі виявили в нозі три нові пухлини, які й видалили за допомогою малоінвазивної техніки через невеликі проколи.

Процедура проходила під загальним наркозом з використанням блокади нервів — стегнового та сідничного, що виконувалось під контролем апарату Stimuplex для точної візуалізації судин. Втручання минуло успішно.

Після операції Ангеліна, яка здобуває освіту у сфері туризму, вже може самостійно ходити й навіть вирушила на прогулянку центром Львова зі своєю мамою. Це місто є одним з улюблених для дівчини, а її майбутня професія пов'язана з організацією екскурсій та подорожей.