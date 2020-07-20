Ушли и забыли, будто ребенка и нет: в роддоме "Лелека" родители отказались от ребенка
В столичном частном роддоме "Лелека" родители написали отказ от ребенка. Директор роддома написал, что такого в его частной практике не было еще с "советских" времен.
Валерий Зукин, директор роддома написал в Facebook, что ребенок родился с пороком развития, но не критическим, он поддается лечению, но несмотря на разъяснения медиков, родители все же решили оставить ребенка в роддоме.
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По словам медика, ребенок родился "с не таким уж критическим пороком развития", впрочем, его нельзя было увидеть на УЗИ. Младенец нуждается в лечении, но медицинская помощь способна скорректировать порок.
Зукин отметил, что родители "совершенно неожиданно" решили отказаться от ребенка. Кроме того, медики говорили с родителями, долго объясняли и приводили аргументы, впрочем, бесполезно.
Как снег на голову. Вот так вот просто – встали, ушли и забыли. Вроде ребенка и нет,
– написал врач.
Врач добавил, что надеется на счастливый конец истории, чтобы маленькую девочку вылечили, она нашла своих родителей, которые будут ее любить, не заглядывая в диагноз.
Стоит добавить, что стоимость родов в Лелеке стартует от 49 460 гривен.