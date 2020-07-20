В столичном частном роддоме "Лелека" родители написали отказ от ребенка. Директор роддома написал, что такого в его частной практике не было еще с "советских" времен.

Валерий Зукин, директор роддома написал в Facebook, что ребенок родился с пороком развития, но не критическим, он поддается лечению, но несмотря на разъяснения медиков, родители все же решили оставить ребенка в роддоме.

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Валерий Зукин "Сегодня в Лелеке написали отказ от ребенка. Я последний раз сталкивался с подобной ситуацией много-много лет назад. Были и отказы, были и подкидыши в моей практике. Только это все далеко-далеко, в "советском" прошлом. С 1992 года я работаю в частной медицине и как-то такие эксвизитные ситуации нехарактерны"

По словам медика, ребенок родился "с не таким уж критическим пороком развития", впрочем, его нельзя было увидеть на УЗИ. Младенец нуждается в лечении, но медицинская помощь способна скорректировать порок.

Зукин отметил, что родители "совершенно неожиданно" решили отказаться от ребенка. Кроме того, медики говорили с родителями, долго объясняли и приводили аргументы, впрочем, бесполезно.

Как снег на голову. Вот так вот просто – встали, ушли и забыли. Вроде ребенка и нет,

– написал врач.

Валерий Зукин "Пишу, чтобы все люди задумались об ответственности за своих детей. Подобные случаи редки, но с какой-то периодичностью встречаются в практике."

Врач добавил, что надеется на счастливый конец истории, чтобы маленькую девочку вылечили, она нашла своих родителей, которые будут ее любить, не заглядывая в диагноз.

Стоит добавить, что стоимость родов в Лелеке стартует от 49 460 гривен.