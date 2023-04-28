В Украине упростили процедуру отправления военных за границу на лечение

Кабинет министров Украины одобрил решение об упрощении выезда украинских раненых военных для лечения за границей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства. По его словам, теперь раненые военнослужащие смогут получить направление на лечение или реабилитацию в медицинском заведении за границей без задержек, очередей и бюрократических преград.

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Упрощение лечения за границей для ветеранов

Денис Шмигаль “Направления они смогут получить в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию. Без затяжки, без очередей, без бюрократии”.

Правительство планирует реформировать медико-социальные и военно-врачебные комиссии и отказаться от механизма, предусматривающего сбор консилиума военно-медицинских учреждений, ранее определявших потребность раненых в лечении за границей. Теперь это право будет принадлежать только врачу, оказывающему медицинскую помощь раненым.

Ветеран и адвокат Маси Найем добавил, что в Министерстве здравоохранения Украины подтвердили – все и даже транспортировку оплачивает страна, принимающая военного для лечения.

Если вы предполагаете, что вам нужно такое лечение, обращайтесь к врачу. При этом неважно, в какой вы больнице – гражданской или ведомственной,

– сказал адвокат.

Денис Шмигаль подчеркнул, что ветеранская политика имеет важное значение для правительства. Кабинет министров ведет работу над стратегиями развития ветеранской политики, которая предусматривает шесть основных направлений деятельности: обеспечение экономической свободы, предоставление жилья, социальная помощь и адаптация, доступ к образованию, медицинская помощь и надлежащая информационная политика.