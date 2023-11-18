Популярная добавка может действительно улучшать восстановление клеток
Источник:MedicalXpress
Выявили неожиданный эффект витамина B12 на процессы клеточного перепрограммирования и регенерации тканей.
Открытие сделали ученые из Исследовательского института Барселоны под руководством доктора Мануэля Серрано, результаты исследования опубликовали в медицинском журнале Nature Metabolism.
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Ученые сосредоточились на клеточном перепрограммировании, которое имитирует ранние фазы восстановления тканей.
Что выяснили ученые
Оказалось, что в процессе восстановления клеток организм нуждается в значительном количестве витамина B12, и его истощение замедляет и ухудшает перепрограммирование.
Витамин B12, известный своей важной ролью в поддержании нервной системы, производстве эритроцитов и синтезе ДНК, оказался ключевым элементом в этих жизненно важных процессах.
– говорится в исследовании.
Как удалось установить взаимосвязь
В ходе исследования ученые добавляли витамин B12 в рацион мышей и увидели, что это значительно повысило эффективность клеточного перепрограммирования. Открытие важно в контексте регенеративной медицины и открывает новые возможности для улучшения процессов восстановления тканей.
Ученые протестировали свои выводы на моделях язвенного колита и подтвердили, что витамин B12 способствует процессу клеточного перепрограммирования в клетках кишечника. То есть, эта добавка может быть полезна для пациентов с заболеваниями кишечника.
Перспектива открытия
Ученые убеждены, что их результаты открывают перспективы регенеративной медицины и предлагают новые варианты того, как с помощью питания поддерживать здоровье тканей.
Более того, исследование показало, что витамин B12 является ограничительным фактором для метаболических процессов, влияющих на реакцию метилирования ДНК, необходимую для клеточного перепрограммирования.