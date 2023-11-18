Популярна добавка може дійсно покращувати відновлення клітин

Виявили несподіваний ефект вітаміну B12 на процеси клітинного перепрограмування і регенерації тканин.

Відкриття зробили вчені з Дослідницького інституту Барселони під керівництвом доктора Мануеля Серрано, результати дослідження опублікували в медичному журналі Nature Metabolism.

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Зазначають, що учені зосередились на клітинному перепрограмуванні, який імітує ранні фази відновлення тканин.

Що з'ясували вчені

Виявилось, що у процесі відновлення клітин організм потребує значної кількості вітаміну B12, і його виснаження уповільнює та погіршує "перепрограмування".

Вітамін B12, відомий своєю важливою роллю в підтримці нервової системи, виробництві еритроцитів і синтезі ДНК, виявився ключовим елементом у цих життєво важливих процесах,

– ідеться у дослідженні.

Як вдалось встановити взаємозв'язок

У ході дослідження учені додавали вітамін B12 до раціону мишей і побачили, що це значно підвищило ефективність клітинного перепрограмування. Відкриття є важливим у контексті регенеративної медицини і відкриває нові можливості для покращення процесів відновлення тканин.

Учені також протестували свої висновки на моделях виразкового коліту і підтвердили, що вітамін B12 сприяє процесу клітинного перепрограмування в клітинах кишківника. Тобто, ця добавка може бути корисною для пацієнтів із захворюваннями кишківника.

Перспектива відкриття

Учені переконані, що їх результати відкривають перспективи для регенеративної медицини і пропонують нові варіанти того, як за допомогою харчування підтримувати здоров'я тканин.

Ба більше, дослідження показало, що вітамін B12 є обмежувальним фактором для метаболічних процесів, які впливають на реакцію метилювання ДНК, що потрібна для клітинного перепрограмування.