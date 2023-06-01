Нашли простой способ улучшить сон детей

Дети, спящие обнявшись с кошкой или собакой, вызывают умиление, но чаще всего родители предпочитают выгонять животных из кровати ребенка на ночь в связи с возможным риском обострения респираторных заболеваний. И зря, ведь домашние питомцы улучшают сон детей.

Новое исследование сна

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Конкордия (Concordia University), участвовали 188 детей в возрасте 11 – 17 лет. Около половины из них сообщили, что делят кровать со своими домашними животными – кошками, собаками и кроликами.

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В течение ночи исследователи анализировали качество сна добровольцев, измеряя ритмы головного мозга, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, дыхание и другие показатели. Также каждого ребенка снабдили наручным трекером для фиксирования циклов отдыха и активности, и все они вели дневник сна в течение двух недель.

Домашние животные улучшают сон

Оказалось, что у детей, регулярно спящих в одной кровати с домашними животными, было наивысшее качество сна по сравнению с их сверстниками, которые этого никогда не делают. Авторы исследования предположили, что ребенок воспринимает питомца как близкого друга, и его присутствие помогает справиться с ночными страхами, например, тьмы.

Известно также, что взрослые женщины, имеющие собаки, сообщали, что общий сон с питомцем приносит им больше ощущения комфорта и безопасности, чем с человеком.

– отметили авторы исследования.

Ученые также добавили, что не менее 50% взрослых хозяев домашних животных делят постель со своими любимцами, и пока слишком мало данных о том, насколько это полезно для них. Однако сами люди говорят, что компания пушистого друга их успокаивает, расслабляет и снимает чувство тревоги и одиночества. Поэтому даже пациенты с аллергией или респираторными заболеваниями (например, астмой) не отказываются от этой привычки.