Знайшли простий спосіб покращити сон дітей

Діти, які сплять обійнявшись з кішкою або собакою, викликають розчулення, але найчастіше батьки вважають за краще виганяти тварин з ліжка дитини на ніч у зв'язку з можливим ризиком загострення респіраторних захворювань. І дарма, адже домашні вихованці покращують сон дітей.

Нове дослідження сну

У новому дослідженні, яке провели вчені з Університету Конкордія (Concordia University), брали участь 188 дітей віком 11 – 17 років. Близько половини з них повідомили, що ділять ліжко зі своїми домашніми тваринами – кішками, собаками та кроликами.

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Протягом однієї ночі дослідники аналізували якість сну добровольців, вимірюючи ритми головного мозку, рівень кисню в крові, частоту серцевих скорочень, дихання та інші показники. Також кожну дитину забезпечили наручним трекером для фіксування циклів відпочинку та активності, і всі вони вели щоденник сну протягом двох тижнів.

Домашні тварини покращують сон

Виявилося, що у дітей, які регулярно сплять в одному ліжку з домашніми тваринами, була найвища якість сну у порівняні з їхніми однолітками, які цього ніколи не роблять. Автори дослідження припустили, що дитина сприймає вихованця як близького друга, і його присутність допомагає впоратися з нічними страхами, наприклад, темряви.

Відомо також, що дорослі жінки, які мають собаки, повідомляли про те, що спільний сон із вихованцем приносить їм більше відчуття комфорту та безпеки, ніж із людиною

– зазначили автори дослідження.

Вчені також додали про те, що не менше 50% дорослих господарів домашніх тварин ділять постіль зі своїми улюбленцями, і поки що дуже мало даних про те, наскільки це корисно для них. Однак самі люди говорять про те, що компанія пухнастого друга їх заспокоює, розслаблює та знімає почуття тривоги та самотності. Тому навіть пацієнти з алергією або респіраторними захворюваннями (наприклад, з астмою) не відмовляються від цієї звички.