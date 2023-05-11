Продукты, которые улучшат потенцию: что есть мужчинам, чтобы наладить сексуальную жизнь

Чтобы улучшить потенцию, не обязательно принимать виагру. Прежде мужчине нужно изменить образ жизни и скорректировать рацион.

Ученые уже давно доказали, что алкоголь, никотин, избыток сладкого и мучного, особенно, если в этот список добавить недостаток витаминов могут оказывать непосредственное влияние на мужскую потенцию.

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Впрочем, сразу предупреждаем: не существует какого-то магического продукта, который бы решал все проблемы с эректильной функцией и налаживал сексуальную жизнь.

Но ученые оказали положительное влияние многих продуктов на потенцию, добавить по крайней мере несколько из них в свой рацион, мужчинам не помешает точно.

Гранатовый сок

Гранатовый сок богат полифенолами и считается очень полезным для здоровья. Как показали исследования, напиток может помочь улучшить потенцию и эректильную функцию у мужчин.

Орехи

Орехи богаты антиоксидантами, минералами и ненасыщенными жирными кислотами. Они представляют собой неотделимый элемент любой здоровой диеты. В частности, они помогают снижать уровень холестерина и повышают иммунитет.

Теперь исследователи указали на тот факт, что орехи содержат аргинин, помогающий решить вопросы потенции. Исследования показывают, что употребление орехов помогает повысить качество эрекции.

Устрицы

Вы наверняка слышали об афродизических свойствах устриц. Причина этого в том, что в устрицах много цинка. Это соединение усиливает кровоток, что может способствовать притоку крови в половые органы.

Цинк может быть особенно важен для мужской фертильности, поскольку он помогает регулировать уровень тестостерона. Дефицит цинка негативно влияет на уровень тестостерона.

Чеснок

Чеснок способствует улучшению кровообращения и снижает уровень холестерина в крови. Также чеснок оказывает большое влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы. В комплексе это работает положительно и на потенцию мужчины.

Исследования свидетельствуют, что употребление чеснока у мужчин с эректильной дисфункцией помогает улучшить качество эрекции.

Темный шоколад

Темный шоколад также часто можно найти в рекомендациях исследователей, пытавшихся изучить продукты, положительно влияющие на потенцию.

Все благодаря флавоноидам – природным антиоксидантам, которые обладают антибактериальными свойствами, повышают эластичность эритроцитов и полезны для здоровья. Даже для нормальной эректильной функции.

Жирная рыба

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, в больших количествах содержащиеся в рыбьем жире, положительно влияют на здоровье и самочувствие.

Воздействие Омега-3 также подтвердили на синтез мужского гормона и улучшение кровотока.

Рыбий жир традиционно используют для сохранения потенции и профилактики простатита.