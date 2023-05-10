Сама по себе формула выглядит не очень простой, но математики уверены, что с ее помощью можно описать все условия для получения оргазма.
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В формуле зашифрована зависимость от степени возбуждения, обратно пропорциональна вероятности достичь оргазма.
Результаты включают физиологические и психологические аспекты, необходимые для достижения оргазма. Они подкрепляют и математически подтверждают существующие исследования психологии секса,
– говорится в исследовании.
Сексуальная дисфункция
Не совсем понятно, имеет ли формула прикладное применение, но ученые не ставили перед собой эту задачу. Они стремились привлечь внимание к теме мужского оргазма.
Наши результаты проливают свет на социально табуированную тему, которая, по нашему мнению, может иметь полезное применение для клинического лечения сексуальной дисфункции.
– объяснила соавтор исследования Юлия Киричко из Университета Сассекса.
Вот расчеты, которые представили учёные / Фото Daily Mail