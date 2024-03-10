Назвали добавку, которая способна улучшить работу мозга у пожилых людей

Пищевые добавки с клетчаткой могут иметь дополнительные преимущества для здоровья человека, кроме непосредственной пользы на пищеварительную систему. Эта польза особенно ощутима у пожилых людей.

Ученые из Королевского колледжа Лондона заявили о пользе добавок с клетчаткой для работы мозга. Свои результаты они публиковали в медицинском журнале Nature Communications.

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Детали исследования

В ходе эксперимента ученые использовали не продукты, а добавки с двумя видами клетчатки, которые в природе содержатся в луке, корне цикория, батате, бананах, спарже и тому подобное.

Уже через 3 месяца пребиотик улучшил познавательные способности и скорость реакции у пожилых людей, участвовавших в исследовании. В то же время он не существенно повлиял на силу мышц людей.

При этом ученые отметили, что нужны дальнейшие испытания.

Что обнаружили ученые

Специалисты отмечают, что ухудшение памяти с возрастом – нормальное явление. Впрочем, старческие заболевания, в частности, деменция или болезнь Альцгеймера, могут ускорить снижение когнитивных способностей мозга.

Учитывая, что лечение деменции пока не существует, здоровый образ жизни и определенные лекарства могут помочь замедлить ее прогрессирование. Более того, что здоровье кишечника тоже на это влияет.

Состояние кишечника влияет на работу мозга

Предварительно науке уже известно, что микробиом кишечника состоит из бактерий, археев, вирусов, эукариотических микробов, которые живут в кишечнике, их коллективных геномов и окружающей среды.

Дело в том, что с возрастом устойчивость микробиома кишечника снижается, ведь он становится более уязвимым к болезням, лекарств и изменений образа жизни. Поэтому, изменение микробиоты кишечника может влиять как на физиологию мышц, так и на когнитивное поведение.