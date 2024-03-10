Назвали добавку, яка здатна покращити роботу мозку у літніх людей

Харчові добавки з клітковиною можуть мати додаткові переваги для здоров'я людини, окрім безпосередньої користі на травну систему. Ця користь особливо відчутна у літніх людей.

Учені з Королівського коледжу Лондона заявили про користь добавок з клітковиною для роботи мозку. Свої результати вони публікували у медичному журналі Nature Communications.

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Деталі дослідження

У ході експерименту вчені використали не продукти, а добавки з двома видами клітковини, які у природі містяться у цибулі, корені цикорію, бататі, бананах, спаржі тощо.

Уже за 3 місяці пребіотик покращив пізнавальні здібності та швидкість реакції у літніх людей, які брали участь у дослідженні. Водночас він не суттєво вплинув на силу м'язів людей.

При цьому вчені наголосили, що потрібні подальші випробування.

Що виявили вчені

Фахівці зазначають, що погіршення пам'яті з віком – нормальне явище. Втім, старечі захворювання, зокрема, деменція або хвороба Альцгеймера, можуть прискорити зниження когнітивних здібностей мозку.

Враховуючи, що лікування деменції наразі не існує, здоровий спосіб життя та певні ліки можуть допомогти сповільнити її прогресування. Ба більше, що здоров'я кишківника теж на це впливає.

Стан кишківника впливає на роботу мозку

Попередньо науці уже відомо, що мікробіом кишківника складається з бактерій, археїв, вірусів, еукаріотичних мікробів, які мешкають у кишківнику, їхніх колективних геномів та навколишнього середовища.

Річ у тім, що з віком стійкість мікробіому кишківника знижується, адже він стає більш вразливим до хвороб, ліків та змін способу життя. Відтак, зміна мікробіоти кишківника може впливати як на фізіологію м'язів, так і на когнітивну поведінку.