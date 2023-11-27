Продукты, улучшающие иммунитет: ученые составили список

Группа ученых обобщила современные медицинские знания о роли некоторых продуктов питания в укреплении иммунной системы. В статье рассматривается польза употребления фруктов, овощей, специй, продуктов животного происхождения и другой пищи для поддержания здорового иммунитета.

Иммунная система защищает организм от воздействия разных патогенов. Люди рождаются с врожденным иммунитетом, содержащим макрофаги и нейтрофилы.

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Другой иммунитет приобретается под влиянием патогенов. Однако ученым уже давно известно, что здоровое питание имеет решающее значение для поддержания иммунитета.

Иммунным клеткам достаточно энергии для функционирования, а микро- и макроэлементы поддерживают иммунный ответ. Хотя защитная функция конкретных питательных веществ, таких как витамины, минералы и клетчатка, изучалась в предыдущих исследованиях, преимущества иммунных преимуществ конкретных пищевых продуктов не исследовались.

Исследователи провели поиск литературы в больших научных базах данных, таких как PubMed, Web of Science и Scopus, чтобы выявить исследования, посвященные иммуномодулирующим свойствам обычных продуктов питания. В работу вошли научные статьи, метаанализы и систематические обзоры.

Растительная пища, улучшающая иммунитет

Цитрусовые содержат витамин C, способствующий образованию лимфоцитов, укрепляет эпителиальные барьеры организма и действует как антиоксидант, взаимодействуя со свободными радикалами. Также они содержат селен, пищевые волокна, фолиевую кислоту и флавоноиды, обладающие антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Папайя содержит фолиевую кислоту, ретинол, рибофлавин, тиамин, ниацин, калий, железо, клетчатку и кальций. Каротиноиды могут превращаться в витамин А и усиливать иммунный ответ, а ратиновая кислота способствует увеличению количества лимфоцитов в местах инфекции.

Киви также содержит витамины C, K, калий, каротиноиды, клетчатку и антиоксиданты. Это противовоспалительные вещества, которые могут снизить риск развития многих заболеваний. Гранат обладает противовирусными свойствами и может ингибировать листерии, клостридии и сальмонеллы, одновременно стимулируя развитие полезных бактерий, таких как лактобактерии и бифидобактерии.

Индийский крыжовник содержит мощный антиоксидант, известный как элаговая кислота, миндаль богат витамином E. Брокколи насыщен клетчаткой и многими антиоксидантами, а также витаминами A, C и E, фитогормонами, такими как полифенолы, минералами и витаминами. Имбирь, кроме перспективного иммуномодулятора, также улучшает пищеварение и стимулирует аппетит, что также может быть полезным для иммунной системы. Чеснок, куркума, лук, грибы и чай также являются полезными продуктами, которые нужно добавить в рацион.

Животная пища, улучшающая иммунитет

Продукты животного происхождения включают в себя легкоусвояемые и качественные белки, незаменимые аминокислоты и микроэлементы. Пролактин, содержащийся в молоке гормон, способствует движению лимфоцитов. Молоко также содержит иммуноглобулины и сывороточные белки, стимулирующие синтез антител.

Йогурт по составу похож на молоко, но кальций усваивается из йогурта более эффективно, чем из молока. Кроме белков, витаминов и минералов, яйца содержат холин, расщепляющий аминокислоту гомоцистеин, которая связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Яйца являются доступным источником белка для тех, кто не может употреблять в пищу бобовые и молочные продукты.

Сбалансированная диета играет немаловажную роль в поддержании иммунной системы и снижении риска возникновения различных заболеваний. Употребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, молочных продуктов и яиц может значительно улучшить здоровье и способствовать укреплению организма.