Продукти, які покращують імунітет: вчені склали перелік

Група вчених узагальнила сучасні медичні знання про роль деяких харчів у зміцненні імунної системи. У статті розглядається користь вживання фруктів, овочів, спецій, продуктів тваринного походження та іншої їжі для підтримки здорової імунітету..

Імунна система захищає організм від впливу різних патогенів. Люди народжуються з вродженим імунітетом, який містить макрофаги та нейтрофіли.

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Інший імунітет набувається під впливом патогенів. Однак вченим вже давно відомо, що здорове харчування має вирішальне значення для підтримання імунітету.

Імунним кліткам достатня кількість енергії для функціонування, а мікро- та макроелементи підтримують імунну відповідь. Хоча захисна функція конкретних поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали та клітковина, вивчалася в попередніх дослідженнях, імунні переваги конкретних харчів не досліджувалися.

Дослідники провели пошук літератури у великих наукових базах даних, таких як PubMed, Web of Science та Scopus, щоб виявити дослідження, присвячені імуномодулюючим властивостям звичайних харчів. До роботи увійшли наукові статті, метааналізи та систематичні огляди.

Рослинна їжа, яка покращує імунітет

Цитрусові містять вітамін C, який сприяє утворенню лімфоцитів, зміцнює епітеліальні бар'єри організму та діє як антиоксидант, взаємодіючи зі вільними радикалами. Також вони містять селен, харчові волокна, фолієву кислоту та флавоноїди, які мають антиоксидантний та протизапальний ефект.

Папая містить фолієву кислоту, ретинол, рибофлавін, тіамін, ніацин, калій, залізо, клітковину та кальцій. Каротиноїди можуть перетворюватися на вітамін А та підсилювати імунну відповідь, а ратинова кислота сприяє збільшенню кількості лімфоцитів у місцях інфекції.

Ківі також містить вітаміни C, K, калій, каротиноїди, клітковину та антиоксиданти. Це протизапальні речовини, які можуть зменшити ризик розвитку багатьох захворювань. Гранат володіє противірусними властивостями та може пригнічувати лістерії, клостридії та сальмонели, одночасно стимулюючи розвиток корисних бактерій, таких як лактобактерії та біфідобактерії.

Індійський аґрус містить потужний антиоксидант, відомий як елагова кислота, а мигдаль багатий вітаміном E. Броколі насичений клітковиною та багатьма антиоксидантами, а також вітамінами A, C та E, фітогормонами, такими як поліфеноли, мінералами та вітамінами. Імбир, окрім того, що є перспективним імуномодулятором, також поліпшує травлення та стимулює апетит, що також може бути корисним для імунної системи. Часник, куркума, цибуля, гриби та чай також є корисними продуктами, які потрібно додати до раціону.

Тваринна їжа, яка покращує імунітет

Продукти тваринного походження містять легкозасвоювані та якісні білки, незамінні амінокислоти та мікроелементи. Пролактин, гормон, що міститься в молоці, сприяє руху лімфоцитів. Молоко також містить імуноглобуліни та сироваткові білки, які стимулюють синтез антитіл.

Йогурт за складом схожий на молоко, але кальцій засвоюється з йогурту ефективніше, ніж з молока. Крім білків, вітамінів та мінералів, яйця містять холін, який розщеплює амінокислоту гомоцистеїн, яка пов'язана із серцево-судинними захворюваннями. Яйця є доступним джерелом білка для тих, хто не може споживати бобові та молочні продукти.

Збалансована дієта відіграє важливу роль у підтримці імунної системи та зниженні ризику виникнення різних захворювань. Вживання цільнозернових продуктів, фруктів, овочів, молочних продуктів і яєць може значно поліпшити стан здоров'я та сприяти зміцненню організму.