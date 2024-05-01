Как перестать постоянно терять разные вещи: советы психологов

Память работает иначе, чем большинство людей думает, опираясь на свой личный опыт. Книга от психологов из США объясняет, как усовершенствовать ее и перестать забывать о повседневных задачах с помощью специальных методик.

Особенности или проблемы с памятью часто становятся препятствием для качественного обучения, комфортной жизни и достижения целей. Например, учителям советуют разбить сложные задачи на более простые, помочь студентам управлять своим временем и также повторять основные выводы урока по крайней мере три раза.

Также на тему Очки на лбу и телефон в руке: почему мы теряем вещи, которые возле нас совсем рядом

Новая книга о памяти

Но и взрослым часто трудно запомнить важную информацию. Некоторые постоянно забывают выключить свет в доме перед выходом, другие не помнят, где они оставили свой мобильный телефон, ключи или бутылку воды.

Авторы новой книги отмечают, что определенная степень забывчивости для человека естественна. При этом механизм работы памяти больше похож на страницу "Википедии", которую можно редактировать, а не на устройство для записи.

Ученые подчеркнули, что люди лучше помнят информацию, когда они понимают, что она необходима для решения практической задачи в будущем. Например, вы можете регулярно забывать, где оставили бутылку воды, но на необитаемом острове, при необходимости выжить, расположение источников воды, скорее всего, надежно закрепится в вашей памяти.

Как лучше запоминать информацию

Авторы книги предлагают несколько стратегий, которые помогут улучшить память. Например, чтобы не забыть забрать ребенка из машины перед работой, вы можете оставить сумку на заднем сиденье.

Некоторые техники, по словам психологов, способны не только натренировать память, но и в долгосрочной перспективе улучшить уровень знаний. Например, "тактика поиска", когда из памяти извлекаются необходимые факты. Чтобы запомнить имя нового коллеги, можно обращаться к нему по имени всегда, даже если это требует умственных усилий.

На помощь шахматистам приходит использование схем или специфический подход к организации новой информации в мозгу. Такой метод позволяет уменьшить нагрузку на рабочую память, что помогает людям быстро обрабатывать и запоминать информацию.

К тому же полезны визуальные и слуховые методики: когда у человека возникают ассоциации с объектами, становится легче сохранить в памяти их образы и порядок, например, при запоминании порядка карт в колоде.