В 1975 году Дэниел Саймонс и Кристофер Шабри провели эксперимент. Они просили испытуемых следить за игрой в мяч двух команд – в белых футболках и в черных – надо было считать броски игроков одной из команд.

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Задание это достаточно изнурительное и требует сосредоточения внимания. Вероятно, поэтому около 50% участников не заметили на видео человека, который проходит прямо посреди сцены в костюме гориллы. Этот феномен называют слепотой из-за невнимания – иначе говоря, это неспособность заметить четкий объект или событие в момент, когда внимание занято какими-то другими объектами и событиями.

Почему мы не можем найти вещи на видном месте

Этот эксперимент демонстрирует следующее: то, куда мы смотрим, и то, на что мы обращаем внимание – вещи, которые не всегда совпадают. Можно пять минут смотреть на стол в поисках ключей и в упор их не видеть по двум возможным причинам:

В этот момент вы погружены в свои мысли или параллельно занимаетесь другой задачей, например, говорите по телефону. Ключи лежат в необычном месте – не там, где вы находили их в предыдущие разы.

Кроме слепоты невнимания, мы имеем "мертвую зону" внимания - аналог слепых пятен на сетчатке. Это означает, что мы обычно обделяем вниманием зону вокруг самого интересного, центрального объекта в нашем поле зрения. Считается, что он невольно захватывает наше внимание, а то, что оказалось рядом с ним, неизбежно попадает в тень.

То есть, если ключ на столе лежит рядом с красной папкой с важнейшими документами, вы потратите больше времени, чтобы его обнаружить.

К сожалению, знание об этих эффектах не всегда помогает их избежать. Но вы можете попробовать помнить о слепоте невнимания и разгрузить себя от посторонних задач во время поиска. Или, зная о мертвой зоне внимания, искать потерянные вещи рядом с самыми заметными объектами.

Когда это может быть признаком проблемы

Слепота по невниманию и мертвая зона внимания - явления вполне здоровые, но у потерянных под носом вещей бывают другие, более серьезные причины:

Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Люди с таким диагнозом часто теряют вещи из-за невнимательности или из-за того, что они оставили вещь не на своем месте и забыли, где ее оставили.

Когнитивные нарушения и нарушения зрительного восприятия. Нарушения в работе мозга приводят к тому, что люди не могут распознать объекты, на которые они смотрят.

Если вы теряете вещи не каждый день и вас не беспокоят другие симптомы, скорее всего, все в порядке и не стоит переживать. Все мы иногда не замечаем "гориллу" посреди комнаты.