Як перестати постійно губити різні речі: поради психологів

Пам'ять працює інакше, ніж більшість людей думає, спираючись на свій особистий досвід. Книга від психологів зі США пояснює, як удосконалити її та перестати забувати про повсякденні завдання за допомогою спеціальних методик.

Особливості або проблеми з пам'яттю часто стають перешкодою для якісного навчання, комфортного життя та досягнення цілей. Наприклад, вчителям радять розбити складні завдання на простіші, допомогти студентам керувати своїм часом і також повторювати основні висновки уроку принаймні три рази.

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Нова книга про памʼять

Але й дорослим часто важко запам'ятати важливу інформацію. Дехто постійно забуває вимкнути світло в будинку перед виходом, інші не пам'ятають, де вони залишили свій мобільний телефон, ключі або пляшку води.

Автори нової книги зазначають, що певний ступінь забудькуватості для людини природний. При цьому механізм роботи пам'яті більше схожий на сторінку "Вікіпедії", яку можна редагувати, а не на пристрій для запису.

Вчені підкреслили, що люди краще пам'ятають інформацію, коли вони розуміють, що вона необхідна для вирішення практичного завдання у майбутньому. Наприклад, ви можете регулярно забувати, де залишили пляшку води, але на безлюдному острові, при необхідності вижити, розташування джерел води, швидше за все, надійно закріпиться у вашій пам'яті.

Як краще запамʼятовувати інформацію

Автори книги пропонують кілька стратегій, які допоможуть покращити пам'ять. Наприклад, щоб не забути забрати дитину з машини перед роботою, ви можете залишити сумку на задньому сидінні.

Деякі техніки, за словами психологів, здатні не лише натренувати пам'ять, а й у довгостроковій перспективі покращити рівень знань. Наприклад, "тактика пошуку", коли з пам'яті витягуються необхідні факти. Щоб запам'ятати ім'я нового колеги, можна звертатися до нього на ім'я завжди, навіть якщо це вимагає розумових зусиль.

На допомогу шахістам приходить використання схем або специфічний підхід до організації нової інформації в мозку. Такий метод дозволяє зменшити навантаження на робочу пам'ять, що допомагає людям швидко обробляти та запам'ятовувати інформацію.

До того ж корисні візуальні та слухові методики: коли у людини виникають асоціації з об'єктами, стає легше зберегти у пам'яті їхні образи та порядок, наприклад, при запам'ятовуванні порядку карт у колоді.