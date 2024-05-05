Что делать, если укусила оса или пчела

Пчелы и осы пугают многих людей, ведь их очень болезненны. Но первоначальное правило в любом контакте с полосатыми насекомыми - сохранять спокойствие.

Пчелы и осы, в целом, не агрессивны и используют свое жало для защиты себя или своего гнезда, но с махание руками и крики делают вас врагом, которого нужно ужалить.

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Что делать если ужалила оса или пчела

Первое и самое важное – проверьте, не осталось ли жало в коже. Так вы сможете определить, кто вас атаковал – пчела или оса. Пчелы оставляют свое жало в теле жертвы после укуса, а осы – нет.

Если жало осталось, его нужно как можно быстрее удалить. Не спешите извлекать его голыми руками или пинцетом! Жало похоже на пипетку, и если вы сожмете его, пробуя вытащить, как занозу, то просто выдуете в рану остатки яда, оставшиеся.

Лучше найдите марлю или тонкий плоский объект, например банковскую карту или столовый нож, и осторожно удалите жало.

Теперь промойте место укуса водой с мылом.

На месте укуса может быть три реакции: локальная, большая локальная и аллергическая.

Локальная реакция похожа на укусы других насекомых: место укуса становится розовым, болит и может чесаться, возникает небольшой отек размером с монетку, за несколько часов он проходит.

Большая локальная реакция более выражена: место укуса становится красным, отек держится несколько дней и может достигать размера ладони, а следы укуса могут остаться до 10 дней. Примерно 10% людей испытывают такую реакцию на укусы.

Но это не аллергия, и вряд ли следует ожидать анафилактического шока – ему подвержены лишь около 5%. Вы можете принять антигистаминное или безрецептурное обезболивающее, если вас беспокоит зуд и боль, и/или приложить к укусу холодный компресс.

Аллергическая реакция на укусы ос и пчел

Важно: если через три дня отек, боль и зуд не исчезли, нужно обратиться к врачу.

Аллергическая реакция является самой опасной. Она длится несколько часов и может быть опасной для жизни. На яд реагирует не только место укуса, а весь организм, поэтому, если вы поняли, что что-то идет не так, вызывайте скорую помощь. Вот признаки аллергии:

обморок или головокружение;

боль в животе, тошнота или диарея тошнота или диарея;

затрудненное дыхание или другие проблемы с дыханием, изменения в голосе;

реакции на коже вне места укуса: это могут быть отеки или красные пятна (крапивница).

Если вы видите, что человека ужалили и ему плохо, не оставайтесь в стороне – ему может понадобиться срочная помощь, и вы можете ее оказать: хотя бы вызвать скорую помощь. Обычные противоаллергические препараты скорее всего не помогут, поэтому без помощи медицинских работников не обойтись.