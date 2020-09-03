В Украине зарегистрировали 2430 новых пациентов с коронавирусом. Соответственно, по состоянию на 3 сентября общее количество больных составляет 128 228.

Согласно данным СНБО Украины, по состоянию на сегодня от коронавирус лечится 66 701 гражданин, пишет 24 канал.

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За минувшие сутки в стране зарегистрировали 2 430 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+301), Киеве (+280), а также Закарпатской (+267), Тернопольской (+242) и Львовской (+209) областях.

Со вчерашнего дня умерли 54 пациента с коронавирусом-это самый большой суточный прирост смертности в стране с начала пандемии.

Зато 859 инфицированных выписали, ведь последнее ПЦР-тестирование их образцов показало отрицательный результат.

От начала 2020 года в Украине обнаружили 1 28 228 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 2 710 из них умерли от осложнений или вследствие сопутствующих заболеваний. Зато 59 676 пациентов уже выздоровели.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 3 сентября

Винницкая область – 4149 (+85);

Волынская область – 5662 (+73);

Днепропетровская область – 2518 (+64);

Донецкая область – 1549 (+44);

Житомирская область – 3471 (+29);

Закарпатская область – 7788 (+91);

Запорожская область – 1708 (+51);

Ивано-Франковская область – 9685 (+163);

Кировоградская область – 833 (+7);

Киев – 14158 (+280);

Киевская область – 5931 (+89);

Львовская область – 15116 (+209);

Луганская область – 373 (+27);

Николаевская область – 1372 (+52);

Одесская область – 7813 (+116);

Полтавская область – 855 (+23);

Ровенская область – 9476 (+80);

Сумская область – 1629 (+58);

Тернопольская область – 6637 (+242);

Харьковская область – 9941 (+301);

Херсонская область – 435 (+11);

Хмельницкая область – 2740 (+110);

Черновицкая область – 10624 (+137);

Черкасская область – 1670 (+28);

Черниговская область – 050 (+60).

Заметьте, что в статистике нет данных с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.



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