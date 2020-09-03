В Украине снова обнаружили более двух тысяч больных COVID-19
В Украине зарегистрировали 2430 новых пациентов с коронавирусом. Соответственно, по состоянию на 3 сентября общее количество больных составляет 128 228.
Согласно данным СНБО Украины, по состоянию на сегодня от коронавирус лечится 66 701 гражданин, пишет 24 канал.
Стоит знать Когда нужно делать прививку: календарь
За минувшие сутки в стране зарегистрировали 2 430 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+301), Киеве (+280), а также Закарпатской (+267), Тернопольской (+242) и Львовской (+209) областях.
Со вчерашнего дня умерли 54 пациента с коронавирусом-это самый большой суточный прирост смертности в стране с начала пандемии.
Зато 859 инфицированных выписали, ведь последнее ПЦР-тестирование их образцов показало отрицательный результат.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 3 сентября
- Винницкая область – 4149 (+85);
- Волынская область – 5662 (+73);
- Днепропетровская область – 2518 (+64);
- Донецкая область – 1549 (+44);
- Житомирская область – 3471 (+29);
- Закарпатская область – 7788 (+91);
- Запорожская область – 1708 (+51);
- Ивано-Франковская область – 9685 (+163);
- Кировоградская область – 833 (+7);
- Киев – 14158 (+280);
- Киевская область – 5931 (+89);
- Львовская область – 15116 (+209);
- Луганская область – 373 (+27);
- Николаевская область – 1372 (+52);
- Одесская область – 7813 (+116);
- Полтавская область – 855 (+23);
- Ровенская область – 9476 (+80);
- Сумская область – 1629 (+58);
- Тернопольская область – 6637 (+242);
- Харьковская область – 9941 (+301);
- Херсонская область – 435 (+11);
- Хмельницкая область – 2740 (+110);
- Черновицкая область – 10624 (+137);
- Черкасская область – 1670 (+28);
- Черниговская область – 050 (+60).