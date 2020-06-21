В Украине обнаружили 36 560 случаев коронавируса COVID-19
Вчера в Украине зарегистрировали 735 новых пациентов с COVID-19. Следовательно, по состоянию на утро 21 июня в Украине выявлено 36 560 случаев заражения коронавирусом.
О ситуации с COVID-10 в Украине сообщает система мониторинга распространения коронавирусной инфекции аппарата СНБО Украины.
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С начала пандемии в Украине обнаружили 36 560 случаев заражения коронавирусом. Сейчас от болезни лечатся 19 152 пациента.
Увы, за минувшие сутки зафиксировали еще 8 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За все время на территории Украины умерли 1 002 человека с коронавирусом.
В течение последнего дня выписали еще 103 человека. Зато с начала пандемии выздоровели 16 509 пациентов.
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 735 человек. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали на Львовщине (+101), в Ровненской области (+96) и на Закарпатье (+80). В столице обнаружили 73 новых больных, а на Буковине – 56.
В течение последнего дня было осуществлено 12 932 теста на коронавирус. Из них 9 441 исследование методом ПЦР, а 3 491 исследование методом ИФА.
COVID-19 в областях Украины 21 июня
- Винницкая область – 1647;
- Волынская область – 1782;
- Днепропетровская область – 1042;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 1257;
- Закарпатская область – 2149;
- Запорожская область – 554;
- Ивано-Франковская область – 2015;
- Кировоградская область – 620;
- Киев – 4325;
- Киевская область – 2208;
- Львовская область – 3780;
- Луганская область – 72;
- Николаевская область – 358;
- Одесская область – 1266;
- Полтавская область – 291;
- Ровненская область – 2872;
- Сумская область – 257;
- Тернопольская область – 1688;
- Харьковская область – 1805;
- Херсонская область – 186;
- Хмельницкая область – 622;
- Черновицкая область – 4324;
- Черкасская область – 603;
- Черниговская область – 475.
Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.
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